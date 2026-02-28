В Дубае звучат взрывы: город находится под обстрелом Ирана, фото и видео

В сети появляются кадры взрывов и задымления в разных районах города.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иран 28 февраля осуществил ракетные пуски по целям в нескольких странах Ближнего Востока и начал масштабную атаку беспилотниками по территории Израиля. Под обстрел также попали Объединенные Арабские Эмираты.

По имеющейся информации, взрывы прогремели в Дубае. По сообщениям очевидцев, обстрелы продолжаются уже несколько часов.

В соцсетях распространяются видео, на которых видны пожары и задымление в разных районах города. Официальной информации о масштабах разрушений и пострадавших пока нет.

Также сообщается о перебоях в работе международного аэропорта Дубая. По предварительным данным, из-за атак возникли задержки рейсов и временные ограничения в работе воздушной гавани.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.