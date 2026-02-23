Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

В Украине предлагают изменить порядок организации трудовых отношений на временно оккупированных территориях и в районах ведения боевых действий. Речь идет о законопроекте № 14385, который 18 февраля рассмотрел Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект предусматривает:

освобождение работодателя от обязанности соблюдать нормы трудового законодательства и охраны труда в части рабочего времени, времени отдыха, учета несчастных случаев, безопасных условий труда, медицинских осмотров и создания специальных условий для работников с инвалидностью;

предоставление работодателю права увольнять работников, рабочее место которых расположено на временно оккупированной территории, в случае оккупации — со дня, следующего за днем включения соответствующей территории в перечень ТОТ, в том числе задним числом;

разрешение приостанавливать действие трудового договора на основании приказа работодателя, который основывается на статусе территории как территории, где ведутся активные боевые действия или которая является временно оккупированной.

В ходе рассмотрения законопроекта к нему было высказано ряд замечаний.

В частности, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в своем заключении отметил, что законопроект применяет единый подход к регулированию трудовых отношений как на временно оккупированных территориях, так и на территориях активных боевых действий.

По мнению омбудсмена, такой подход не учитывает существенные различия в условиях труда на этих территориях. Если на ТОТ деятельность предприятий часто объективно невозможна, то на территориях активных боевых действий значительная часть бизнеса продолжает работать, обеспечивая занятость и функционирование критической инфраструктуры.

В условиях повышенной опасности для жизни и здоровья работников, отмечает омбудсмен, необходимы усиленные, а не сниженные гарантии социального и трудового защиты. Поэтому предлагается дифференцированный подход: более гибкие или исключительные нормы — для ТОТ, с сохранением базовых гарантий — для работников в зонах активных боевых действий.

Министерство развития общин и территорий Украины также поддержало законопроект с замечаниями. Ведомство обратило внимание на положения постановления Кабмина №1364 от 6 декабря 2022 года, которое определяет порядок формирования перечня территорий, где ведутся или велись боевые действия либо которые являются временно оккупированными.

Отнесение Минразвития отдельных территориальных общин к территориям активных боевых действий связано с признанием их районами военных (боевых) действий по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в соответствии со статьей 1 Закона Украины «Об обороне Украины».

Речь идет о территориях, где непосредственно ведутся или могут вестись боевые действия с применением подразделений Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны и полиции особого назначения для отражения вооруженной агрессии или выполнения иных задач с использованием оружия. Поэтому на таких территориях существуют реальные угрозы для жизни и здоровья работников.

В то же время территории возможных боевых действий граничат с зонами активных боевых действий. На них органы государственной власти, местного самоуправления или военные администрации (при их создании) могут осуществлять свои полномочия, поскольку уровень угрозы для жизни и здоровья работников там условно ниже.

Кроме того, Минразвития предупреждает, что исключение части 3 статьи 5 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» может привести к применению увольнения за прогул (отсутствие на работе более трех часов без уважительных причин). При этом в зонах активных боевых действий могут действовать ограничения, предусмотренные Законом «О правовом режиме военного положения», в частности комендантский час и ограничение свободы передвижения.

Замечания к законопроекту также высказало Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. В НАГС отмечают, что документ направлен на защиту работодателей, зарегистрированных на территориях боевых действий и ТОТ, однако не содержит альтернативных алгоритмов защиты прав работников.

Также пояснительная записка не обосновывает, почему право приостановления действия трудового договора не распространяется на должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления. По мнению агентства, отдельные положения могут создать риски злоупотреблений со стороны работодателей. Среди предложений — введение дополнительных гарантий, компенсаций, автоматического зачисления отдельных периодов в стаж в случае утраты кадровых документов.

Исследовательская служба Верховной Рады Украины в своей справке отметила, что изменения должны быть направлены на устранение пробелов правового регулирования в условиях военного положения и обеспечение рационального сочетания интересов работников и работодателей. При этом указаны риски правовой неопределенности и несогласованности с действующими нормами КЗоТ и законодательством о ТОТ.

По результатам рассмотрения Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал принять законопроект за основу в первом чтении.

