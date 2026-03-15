Льгота по коду «241»: таможня разъяснила, как подтвердить утрату или уничтожение товаров

Предприятиям объяснили, в каких случаях импортные комплектующие можно списать без утраты таможенной льготы.

Тернопольская таможня разъяснила предприятиям порядок подтверждения утраты или уничтожения товаров, ввезенных с применением таможенной льготы по коду «241».

Речь идет о случаях, когда предприятие не должно уплачивать ввозную пошлину за импортированные комплектующие, даже если они были списаны или утрачены в процессе производства.

Льгота действует до прекращения или отмены военного положения и позволяет не уплачивать таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию Украины материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих изделий для использования в собственной производственной деятельности.

В частности, такие товары могут использоваться для производства, ремонта или модернизации. Соответствующие нормы предусмотрены Таможенным и Налоговым кодексами.

Когда возникает обязанность уплатить пошлину

Если ввезенные товары использованы не по назначению, предприятие обязано уплатить сумму ввозной пошлины, которая подлежала уплате при их импорте, а также пеню в соответствии с законодательством.

В то же время законодательство предусматривает случаи, когда льгота не утрачивается. В частности, не считается нецелевым использованием ситуация, когда товары:

признаны непригодными для использования из-за неисправимого или окончательного брака во время производства, ремонта или модернизации;

были списаны или уничтожены при надлежащем документальном оформлении;

были утрачены во время проведения испытательных работ.

В таких случаях предприятие должно документально подтвердить факт списания или уничтожения товаров.

Аварии и форс-мажор

Льгота также сохраняется, если товары были уничтожены или безвозвратно утрачены вследствие аварии либо действия обстоятельств непреодолимой силы. В таком случае предприятие должно подтвердить факт таких обстоятельств в соответствии с требованиями статьи 192 Таможенного кодекса Украины.

Как отметили в таможне, документы, подтверждающие аварию или форс-мажор, могут выдаваться государственными органами, местными органами власти или другими уполномоченными учреждениями в пределах их компетенции.

Подача документов в таможню

Если товары, ввезенные с применением льготы, были признаны непригодными, уничтоженными или безвозвратно утраченными до вступления в силу Закона Украины №4710-ІХ от 4 декабря 2025 года, предприятие имеет право подать в таможенный орган, который оформлял их импорт, документы, подтверждающие такие обстоятельства.

Это могут быть оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих утрату или уничтожение товаров. Порядок оформления таких документов определен приказом Министерства финансов №657 от 31 мая 2012 года.

Если же авария или форс-мажор произошли за пределами таможенной территории Украины, соответствующие документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства государства, на территории которого произошло такое событие.

