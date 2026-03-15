Пільга за кодом «241»: митниця пояснила, як підтвердити втрату або знищення товарів

Підприємствам пояснили, у яких випадках імпортні комплектувальні можна списати без втрати митної пільги.

Тернопільська митниця пояснила підприємствам порядок підтвердження втрати або знищення товарів, ввезених із застосуванням митної пільги за кодом «241».

Йдеться про випадки, коли підприємство не повинне сплачувати ввізне мито за імпортовані комплектувальні, навіть якщо їх було списано або втрачено під час виробничого процесу.

Пільга діє до припинення або скасування воєнного стану та дозволяє не сплачувати митні платежі під час ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання та комплектувальних виробів для використання у власному виробництві.

Зокрема, такі товари можуть використовуватися для виробництва, ремонту або модернізації. Відповідні норми передбачені Митним та Податковим кодексами.

Коли виникає обов’язок сплатити мито

Якщо ввезені товари використано не за призначенням, підприємство зобов’язане сплатити суму ввізного мита, яка підлягала сплаті під час імпорту, а також пеню відповідно до законодавства.

Водночас законодавство передбачає випадки, коли пільга не втрачається. Зокрема, не вважається нецільовим використанням ситуація, коли товари:

визнані непридатними для використання через невиправний або остаточний брак під час виробництва, ремонту чи модернізації;

були списані або знищені за належного документального оформлення;

були втрачені під час проведення випробувальних робіт.

У таких випадках підприємство має документально підтвердити факт списання або знищення товарів.

Аварії та форс-мажор

Пільга також зберігається, якщо товари були знищені або безповоротно втрачені через аварію чи обставини непереборної сили. У такому разі підприємство повинне підтвердити факт таких обставин відповідно до вимог статті 192 Митний кодекс України.

Як зазначили в митниці, документи, що підтверджують аварію або форс-мажор, можуть видаватися державними органами, місцевими органами влади чи іншими уповноваженими установами в межах їхніх повноважень.

Подання документів до митниці

Якщо товари, ввезені із застосуванням пільги, були визнані непридатними, знищеними або безповоротно втраченими до набрання чинності Закон України №4710 ІХ від 4 грудня 2025 року, підприємство має право подати до митного органу, який оформлював їх імпорт, документи, що підтверджують такі обставини.

Це можуть бути оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують втрату чи знищення товарів. Порядок оформлення таких документів визначений наказом Міністерства фінансів №657 від 31 травня 2012 року.

Якщо ж аварія або форс-мажор сталися за межами митної території України, відповідні документи мають бути оформлені відповідно до законодавства держави, де відбулася така подія.

