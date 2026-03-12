Комитет ВР пересмотрел собственное заключение по скандальному законопроекту о гарантиях защиты бизнеса

Законопроект, вызвавший споры между депутатами и правоохранителями, готовят ко второму чтению.

Фото: fru.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности пересмотрел свое предыдущее решение, принятое на заседании 27 августа 2025 года, по проекту Закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования во время проведения уголовного производства № 12439 и рекомендовал парламенту принять его в целом.

Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений ростом количества случаев давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, особенно в условиях военного положения.

Документ предлагает:

- детализировать порядок временного доступа к вещам и документам;

- уточнить правила временного изъятия и возврата имущества;

- установить четкие требования к ходатайствам об аресте имущества;

- расширить возможности обжалования решений следственных и прокуроров.

Также предусмотрено, что в ходатайстве об аресте имущества обязательно должны содержаться доказательства направления копии документа владельцу имущества или его представителю.

Законопроект предусматривает отдельные изменения в процедуре ареста средств предприятий.

В частности, предлагается разрешить накладывать арест на деньги субъектов хозяйствования в фактических уголовных производствах, то есть даже тогда, когда подозреваемых еще не определено.

Арест может касаться:

- наличных средств,

- безналичных денег,

- средств на банковских счетах,

- ценностей в банках и финансовых учреждениях.

При этом срок такого ареста не может превышать четырех месяцев, но может быть продлен в пределах сроков досудебного расследования.

При подготовке документа ко второму чтению из него были удалены нормы, предусматривавшие сроковость ареста имущества в целом.

Таким образом, оставлены только отдельные положения относительно сроков ареста средств, но не всего имущества.

Законопроект также расширяет процессуальные права потерпевших. В частности, они смогут:

- получать письменную информацию о сути подозрения или обвинения;

- собирать и подавать доказательства;

- получать выписку из Единого реестра досудебных расследований;

- получать постановление о начале досудебного расследования.

Документ уточняет правила проведения обысков.

Сторона защиты, потерпевший или их представители получат право беспрепятственно фиксировать ход обыска с помощью аудио- и видеозаписи.

Кроме того, законопроект детализирует:

- порядок признания вещественных доказательств;

- правила оформления протоколов;

- процедуру доступа к материалам досудебного расследования.

Отдельной новацией может стать институт отдельного постановления следственного судьи или суда. Оно может выноситься в случаях, когда участники уголовного производства:

- нарушают процессуальные обязанности;

- ненадлежащим образом выполняют процессуальные действия.

Документ также расширяет применение письменного производства, которое позволяет судам рассматривать отдельные процессуальные вопросы без проведения судебного заседания и без участия сторон.

Такие решения будут приниматься на основании материалов дела в случаях, предусмотренных законом.

Ко второму чтению также предложено изменить название документа. Его предлагают назвать: «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон Украины “О оперативно-розыскной деятельности” относительно совершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования во время проведения уголовного производства и повышения эффективности осуществления правосудия путем письменного производства».

Правда, эксперты все же нашли в нем существенные недостатки.

В частности, Главное юридическое управление ВР обращает внимание, что законопроект вводит статью 411 «Соблюдение официальных позиций органов государственной власти», которая фактически освобождает от уголовной ответственности лиц, действовавших согласно разъяснениям органов власти по налоговому, таможенному законодательству и публичным закупкам.

Эксперты подчеркивают, что такая норма не является уголовной, поскольку не содержит признаков уголовного правонарушения, а Конституция Украины не предусматривает обязанности соблюдать «официальные позиции» органов власти.

Также по мнению юристов:

- Расширение статьи 96 относительно проверки достоверности показаний потерпевшего противоречит принципам уголовного процесса и может ограничить защиту пострадавших.

- Положение о сроке рассмотрения ходатайств о временном доступе к вещам и документам (15 дней) не соответствует реальным срокам досудебного расследования.

- Предлагаемые положения об отказе подозреваемого или потерпевшего от апелляционной жалобы могут ограничить участие защитника или представителя в процессе.

Не осталось в стороне и ГНЕУ, которое отметило в заключении, что положительное, но «сырое» выглядит положение о том, что при аресте имущества юрлица суд должен учитывать необходимость выплаты зарплат и налогов. Это жизненно важно для выживания бизнеса. Однако без четкого механизма, какие именно средства считать «зарплатными», эта норма рискует остаться декларативной или стать инструментом для вывода капитала из-под ареста.

Также законопроект предлагает передавать арестованное имущество владельцу на «ответственное хранение». Идея хорошая — техника не должна ржаветь на площадках полиции. Но опять же: в проекте не указано, кому именно и по каким критериям оно передается, что открывает пространство для коррупционного фаворитизма.

Довольно дискуссионной выглядит попытка разрешить использовать «плохую репутацию» потерпевшего (прошлые судимости за мошенничество или обман) как аргумент для недоверия к его показаниям. Эксперты ГНЕУ напоминают: Конституция защищает каждого. Если человека ограбили или обманули, его прошлое не должно автоматически делать его беззащитным перед законом в новом деле. Достоверность показаний должна проверяться фактами, а не «ярлыками».

Некоторые опасения ГНЕУ вызывает изменение в ст. 214 УПК. Требование регистрировать заявление только при наличии «достаточных данных» может стать инструментом для служебных злоупотреблений. Следственные получат законное основание по собственному усмотрению решать, достаточно ли информации у заявителя, что может привести к массовым необоснованным отказам в открытии уголовных дел.

Требование выносить постановление о признании объекта вещественным доказательством не позднее обращения за арестом имущества названо непоследовательным. Это может создать условия для злоупотреблений, особенно в случаях, когда для определения статуса имущества необходима длительная экспертиза.

Союз украинских предпринимателей поддержал законопроект, тогда как его раскритиковали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), отметив, что некоторые предлагаемые изменения «создают серьезные препятствия для борьбы с топкоррупцией».

Центр противодействия коррупции вообще заявил, что принятие этой версии законопроекта №12439 фактически означало бы легализацию безнаказанности в сфере экономических и коррупционных преступлений под прикрытием «защиты бизнеса», а также способствовало бы недобросовестным следователям и прокурорам.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.