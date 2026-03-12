Сервисные центры МВД возобновят запись для тех, кто не попал на прием 11 марта

Что делать, если не попали в сервисный центр 11 марта.

Посетители, которые не смогли получить административные услуги в сервисных центрах МВД 11 марта из-за внеплановых регламентных работ, могут восстановить запись на прием в течение трех рабочих дней.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, граждане могут обратиться к руководителю того территориального сервисного центра МВД, где была осуществлена их электронная запись.

Сделать это можно в период с 12 по 14 марта 2026 года включительно.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что для восстановления получения услуги необходимо подтвердить предыдущую электронную запись, оформленную на 11 марта 2026 года.

Напомним, что Главный сервисный центр МВД 11 марта сообщил о временном приостановлении предоставления услуг в сервисных центрах. Причиной стали внеплановые технические работы.

