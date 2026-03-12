КСУ принял решение отсительно отчисления из высших учебных заведений и рассмотрел жалобу об обжаловании решений следственного судьи

Конституционный Суд сообщил о результатах заседаний сенатов и коллегий судей, в ходе которых рассматривали конституционные жалобы и представления, приняли решение по одному из дел, открыли ряд производств и продолжили рассмотрение других дел.

Конституционный Суд сообщает, что Первый сенат 11 марта на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Трофимовой Надежды Анатольевны относительно конституционности части четвертой статьи 26, пункта 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

Первый сенат на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Падерина Владимира Александровича относительно конституционности пункта 5 части первой статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании». В этом деле Суд принял Решение № 2-р(I)/2026.

Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Помирко Татьяны Ивановны относительно конституционности части второй статьи 303 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

Второй сенат на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Червинского Романа Григорьевича относительно конституционности части пятой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Гудиренко Сергея Владимировича относительно конституционности части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Гнездилова Сергея Алексеевича относительно конституционности части восьмой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Келеберды Владимира Ивановича относительно конституционности пункта 61 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Второй сенат закрыл конституционное производство по делу по конституционной жалобе Рябец Натальи Александровны относительно конституционности части первой статьи 14-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Второй сенат на одном из следующих пленарных заседаний продолжит рассмотрение вопроса об объединении в одно конституционное производство дела по конституционным жалобам Денисовой Светланы Федоровны, Волковой Татьяны Ивановны, Невмержицкого Павла Владимировича, Антонович Ларисы Николаевны и дела по конституционной жалобе Войтевич Раисы Николаевны относительно конституционности статьи 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Рассмотрение вопроса об открытии или отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Частного акционерного общества «Львовский электроламповый завод „Искра“» относительно конституционности абзаца первого части четвертой статьи 14 Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» Второй сенат продолжит на одном из следующих заседаний.

Второй сенат определил письменные формы конституционных производств при рассмотрении дел по конституционным жалобам:

Криушенко Виталия Михайловича относительно конституционности статьи 1, отдельного предписания статьи 2, части первой, абзацев первого, второго части второй статьи 4 Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе»;

Андрейчука Тараса Васильевича относительно конституционности части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины.

Кроме того, состоялись заседания коллегий судей Первого и Второго сенатов, на которых судьи рассматривали вопросы об открытии конституционных производств по делам по конституционным представлениям и конституционным жалобам.

По результатам рассмотрения Третья коллегия судей Первого сената открыла конституционные производства по делам по конституционным представлениям:

Верховного Суда относительно конституционности положений абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете на 2023 год», абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете на 2024 год», абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год»;

Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3 и подпунктов 1, 2 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе» от 08 июля 2011 года № 3674–VI.

Вопросы, связанные с конституционным производством по делам, судьи рассмотрят на заседании Большой палаты.

Вторая коллегия судей Первого сената открыла конституционное производство по делу по конституционной жалобе Зварича Андрея Владимировича относительно конституционности предписаний второго предложения части четвертой статьи 26, пункта 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вопросы, связанные с конституционным производством по делу, судьи рассмотрят на заседании Первого сената.

Коллегия судей отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Никитиной Галины Михайловны относительно конституционности пункта 1 части первой статьи 170 Кодекса административного судопроизводства Украины.

По делу по конституционной жалобе Цыганенко Андрея Ивановича относительно конституционности абзаца пятого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» коллегия судей открыла конституционное производство. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

