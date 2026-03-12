ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Черниговский апелляционный суд

ВСП принял решение о внесении представления Президенту о назначении Александра Авраменко на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Владимиру Зеленскому о назначении Александра Авраменко на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Напомним, Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды.

