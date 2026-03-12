Украина упростит въезд для иностранных гуманитарных работников: Рада проголосовала
11:08, 12 марта 2026
Законопроект должен облегчить работу гуманитарных работников в Украине во время военного положения.
Верховная Рада упростила легализацию пребывания иностранных волонтеров и гуманитарных работников. Речь идет о законопроекте № 13071.
Документ отменяет требование получения долгосрочной визы для оформления вида на временное проживание в Украине.
