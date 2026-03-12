На границе Украины с Польшей начали ремонт в пункте пропуска: что изменится для водителей

На границе с Польшей в пункте Краковец - Корчова начались ремонтные работы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждан, которые планируют пересекать украино-польскую границу через пункт пропуска «Краковец – Корчова», предупредили о временных изменениях в организации движения.

Пограничная служба сообщает, что по информации польской стороны, с сегодняшнего дня, 12 марта, и в течение недели в пункте пропуска «Корчева» (Польша) будут продолжаться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легковых автомобилей на въезд в Польшу (выезд из Украины).

В связи с проведением работ легковой транспорт будут временно направляться на другие полосы движения.

На сегодня накопление автотранспорта перед пунктом пропуска в обоих направлениях не зафиксировано.

Лиц, планирующих поездки, просят учитывать эту информацию и следить за обновлениями относительно ситуации на границе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.