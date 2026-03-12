  1. В Украине

Бесплатные горячие обеды в школах: с сентября 2026 года программу расширят на 3 млн учеников

12:43, 12 марта 2026
Юлия Свириденко сообщила, что более 2 млн детей уже получают бесплатные горячие обеды в школах.
В рамках реформы школьного питания бесплатными обедами уже обеспечено более 2 млн учеников, а с сентября программу планируют расширить, чтобы охватить еще больше школьников. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Более 2 млн детей в школах по всей стране уже получают бесплатные горячие обеды, с сентября 2026 года расширяем этот подход на всю страну – около 3 млн учащихся. В Международный день школьного питания важно напомнить, что эта реформа поддерживает и укрепляет общества на всех уровнях: от здоровья детей до стимулирования локального производства и развития экономики», - сообщила Свириденко.

Она рассказала, что сейчас идет подготовка необходимой инфраструктуры для дальнейшего внедрения изменений. В частности, в государственном бюджете предусмотрено 1 млрд грн на модернизацию школьных пищеблоков.

Параллельно развивается новая модель организации питания. В общинах Запорожской, Винницкой, Киевской, Львовской и Сумской областей создают фабрики-кухни, которые обеспечивают централизованное приготовление тысячи порций еды ежедневно для школ.

Кроме того, на базе заведений профессионально-технического образования открывают современные кулинарные хабы для обучения и повышения квалификации поваров. Уже почти 9,5 тысяч специалистов прошли соответствующее обучение, более 3 тысяч из них — в течение прошлого года, подытожила премьер-министр.

школа Юлия Свириденко





