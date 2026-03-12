Безкоштовні гарячі обіди у школах: з вересня 2026 року програму розширять на 3 млн учнів

Юлія Свириденко повідомила, що понад 2 млн дітей уже отримують безкоштовні гарячі обіди у школах.

У рамках реформи шкільного харчування безкоштовними обідами вже забезпечені понад 2 млн учнів, а з вересня програму планують розширити, щоб охопити ще більше школярів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Понад 2 млн дітей у школах по всій країні вже отримують безкоштовні гарячі обіди, з вересня 2026 року розширюємо цей підхід на всю країну — близько 3 млн учнів. У Міжнародний день шкільного харчування важливо нагадати, що ця реформа підтримує і зміцнює громади на всіх рівнях: від здоровʼя дітей до стимулювання локального виробництва і розбудови економіки», - повідомила Свириденко.

Вона розповіла, що наразі триває підготовка необхідної інфраструктури для подальшого впровадження змін. Зокрема, у державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на модернізацію шкільних харчоблоків.

Паралельно розвивається нова модель організації харчування. У громадах Запорізької, Вінницької, Київської, Львівської та Сумської областей створюють фабрики-кухні, які забезпечують централізоване приготування тисяч порцій їжі щодня для шкіл.

Крім того, на базі закладів професійно-технічної освіти відкривають сучасні кулінарні хаби для навчання та підвищення кваліфікації кухарів. Уже майже 9,5 тисячі фахівців пройшли відповідне навчання, понад 3 тисячі з них — упродовж минулого року, підсумувала прем’єр-міністерка.

