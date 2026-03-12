  1. В Україні

Безкоштовні гарячі обіди у школах: з вересня 2026 року програму розширять на 3 млн учнів

12:43, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлія Свириденко повідомила, що понад 2 млн дітей уже отримують безкоштовні гарячі обіди у школах.
Безкоштовні гарячі обіди у школах: з вересня 2026 року програму розширять на 3 млн учнів
фото: Олена Зеленська
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У рамках реформи шкільного харчування безкоштовними обідами вже забезпечені понад 2 млн учнів, а з вересня програму планують розширити, щоб охопити ще більше школярів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Понад 2 млн дітей у школах по всій країні вже отримують безкоштовні гарячі обіди, з вересня 2026 року розширюємо цей підхід на всю країну — близько 3 млн учнів. У Міжнародний день шкільного харчування важливо нагадати, що ця реформа підтримує і зміцнює громади на всіх рівнях: від здоровʼя дітей до стимулювання локального виробництва і розбудови економіки», - повідомила Свириденко.

Вона розповіла, що наразі триває підготовка необхідної інфраструктури для подальшого впровадження змін. Зокрема, у державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на модернізацію шкільних харчоблоків.

Паралельно розвивається нова модель організації харчування. У громадах Запорізької, Вінницької, Київської, Львівської та Сумської областей створюють фабрики-кухні, які забезпечують централізоване приготування тисяч порцій їжі щодня для шкіл.

Крім того, на базі закладів професійно-технічної освіти відкривають сучасні кулінарні хаби для навчання та підвищення кваліфікації кухарів. Уже майже 9,5 тисячі фахівців пройшли відповідне навчання, понад 3 тисячі з них — упродовж минулого року, підсумувала прем’єр-міністерка. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

школа Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спроба втечі до Польщі через кордон: як суд на Волині оцінив дії військовослужбовця

Чому ця справа не набула кримінального продовження.

З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

Другий тур виборів до РСУ: з’їзд суддів визначив представників від місцевих судів

12 березня, під час роботи ХХ чергового з’їзду суддів України відбувся вирішальний другий тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України.

ЄСПЛ висловився щодо скляних кабін в судах та розкритикував формальні рішення українських судів щодо домашнього арешту

На думку ЄСПЛ перебування підсудних у скляній кабіні під час суду не є проявом жорстокого або принизливого поводження.

Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]