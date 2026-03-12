З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12 березня 2026 року в Києві на XX черговому з’їзді суддів України делегати ухвалили низку важливих рішень, спрямованих на подолання фінансової кризи в судах, реформування органів суддівського врядування та висловили радикальну недовіру керівництву Державної судової адміністрації.

Вимоги до законодавчої та виконавчої влади

З’їзд офіційно визнав стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів таким, що становить загрозу функціонуванню судової влади як окремої гілки та перешкоджає забезпеченню права на справедливий суд

Делегати констатували недофінансування видатків на оплату праці суддів та працівників апаратів.

Рішення:

Відповідно, судді вирішили звернутися до Верховної Ради з вимогою припинити використання заниженого розміру прожиткового мінімуму (2102 грн) для розрахунку посадових окладів. З’їзд вимагає відновити співвідношення посадових окладів згідно із законом: 50 прожиткових мінімумів для місцевих суддів, 60 прожиткових мінімумів — для апеляційних та 75 прожиткових мінімумів — для суддів Верховного Суду Також делегатами З’їзду підтримано позицію Верховного Суду щодо оскарження в КСУ положень бюджетів 2022–2025 років, а також ініційовано нове подання щодо бюджету на 2026 рік.

Кадрові рішення та реформа ДСА

Делегати XX чергового З’їзді вирішили висловити недовіру Голові Державної судової адміністрації Максиму Пампурі. Ця пропозиція викликала дискусії серед делегатів. Учасники обговорення зазначали, що рішення про висловлення недовіри має бути чітко обґрунтованим. На думку виступаючих делегатів, пункти рішення, які передбачають ліквідацію або звільнення посадової особи, повинні містити конкретні підстави та перелік зауважень.

Під час дискусії було запропоновано доповнити відповідний пункт рішення детальним переліком причин, зокрема у форматі окремих підпунктів із конкретними звинуваченнями.

У разі відсутності чітко сформульованих підстав учасники засідання запропонували винести питання на розгляд уповноважених органів, відповідальних за призначення відповідної посадової особи.

За словами одного з виступаючих, вирішення адміністративно-господарських питань потребує окремих ресурсів та, ймовірно, розширення штатів судів. У зв’язку з цим учасників закликали підходити до ухвалення кадрових рішень виважено та обґрунтовано.

Окремо під час засідання пролунала пропозиція звернутися до Вищої ради правосуддя з проханням розглянути питання відповідальності та можливого звільнення окремих посадових осіб. Водночас деякі учасники дискусії застерегли від поспішних рішень.

Зокрема, один із присутніх висловив позицію, що робота окремих посадовців може бути не ідеальною, однак здійснюється в надзвичайно складних умовах, зокрема під час повномасштабної війни та за умов обмеженого фінансування. На його думку, різкі кадрові рішення без детального аналізу ситуації можуть бути передчасними.

Наприкінці обговорення учасники засідання закликали розглядати кожне питання поетапно та предметно, враховуючи ситуацію в різних регіонах і реальні умови роботи судів.

Головуючий З’їзду запропонував виключити з рішення пункти щодо висловлення недовіри голові ДСА та ліквідації ДСА.

Під час голосування делегати З’їзду підтримали:

Визнати роботу Державної судової адміністрації незадовільною Запропоновано запровадити механізм щорічного звітування членів ВРП перед з’їздом суддів та правовий механізм їх відкликання

В процесі голосування із рішення виключили пропозиції щодо:

Висловлення недовіри Голові ДСА Максиму Пампурі.

розглянути питання про звільнення голови Державної судової адміністрації та можливість ліквідації ДСА як інституції

Соціальний захист та апарат судів

Делегати вимагають встановити коригуючі коефіцієнти для працівників апаратів місцевих судів та забезпечити гідну оплату праці патронатній службі. Підтримано зміни до програми «єОселя», щоб надати доступ до пільгового іпотечного кредитування суддям та працівникам апаратів. Тобто вирішено звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням внести зміни до постанови від 2 лютого 2022 року № 856 щодо забезпечення громадян доступним іпотечним кредитуванням. Ідеться, зокрема, про необхідність поширення відповідних можливостей і на працівників апарату судів. З’їзд планує вчергове закликати уряд скасувати обмеження на виїзд за кордон для суддів-жінок З’їзд визнав неприйнятним Проект Закону № 14387 про справедливу систему оплати праці в Україні. На думку делегатів, запропоновані положення можуть призвести до послаблення конституційних гарантій незалежності суддів, зокрема через обмеження суддівської винагороди та довічного грошового утримання. У зв’язку з цим було висловлено пропозицію відкликати відповідний законопроєкт як такий, що може суперечити Конституції України. Рада суддів продовжить розробку змін до процесуальних кодексів для спрощення процедур та дотримання розумних строків розгляду справ. Крім того, очільникам Верховного Суду та ВРП пропонують механізми зменшення навантаження на суддів, які приймають справи з судів, де неможливо здійснювати правосуддя, враховуючи при цьому безпекові Вирішили звернутися до Міністра оборони України із ініціативою ухвалити рішення про бронювання працівників апаратів судів від мобілізації. Пропонується забезпечити бронювання на рівні 100%, аналогічно до інших правоохоронних органів.

При цьому під час голосування делегатами було відхилено пропозицію: