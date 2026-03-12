На Львівщині викрили фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних

12 березня правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у службових приміщеннях одного з органів місцевого самоврядування та підпорядкованого йому комунального підприємства.

На Львівщині правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у межах кримінального провадження 12 березня правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у службових приміщеннях одного з органів місцевого самоврядування та підпорядкованого йому комунального підприємства.

За попередніми даними слідства, йдеться про можливе фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних з метою їх подальшого бронювання від проходження військової служби.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події та коло причетних осіб.

