  1. В Україні

На Львівщині викрили фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних

14:13, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
12 березня правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у службових приміщеннях одного з органів місцевого самоврядування та підпорядкованого йому комунального підприємства.
На Львівщині викрили фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у межах кримінального провадження 12 березня правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у службових приміщеннях одного з органів місцевого самоврядування та підпорядкованого йому комунального підприємства.

За попередніми даними слідства, йдеться про можливе фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних з метою їх подальшого бронювання від проходження військової служби.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події та коло причетних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Спроба втечі до Польщі через кордон: як суд на Волині оцінив дії військовослужбовця

Чому ця справа не набула кримінального продовження.

З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

Другий тур виборів до РСУ: з’їзд суддів визначив представників від місцевих судів

12 березня, під час роботи ХХ чергового з’їзду суддів України відбувся вирішальний другий тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]