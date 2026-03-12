  1. В Украине

На Львовщине разоблачили фиктивное трудоустройство военнообязанных

14:13, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
12 марта правоохранители проводят санкционированные обыски в служебных помещениях одного из органов местного самоуправления и подчиненного ему коммунального предприятия.
На Львовщине разоблачили фиктивное трудоустройство военнообязанных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в рамках уголовного производства 12 марта правоохранители проводят санкционированные обыски в служебных помещениях одного из органов местного самоуправления и подчиненного ему коммунального предприятия.

По предварительным данным следствия, речь идет о возможном фиктивном трудоустройстве военнообязанных с целью их дальнейшего бронирования от прохождения военной службы.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства события и круг причастных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Богдан Монич: Обновление Совета судей — это естественный процесс, а не передышка, интервью по итогам ХХ съезда

Богдан Монич в эксклюзивном комментарии рассказал о балансе между дисциплинарной ответственностью и независимостью, легитимности решений продолжающегося съезда и своих планах по возвращению к осуществлению правосудия.

Попытка побега в Польшу через границу: как суд на Волыни оценил действия военнослужащего

Почему это дело не получило уголовного продолжения.

Съезд судей заявил о финансовом кризисе в судах и признал работу ГСА неудовлетворительной

Судьи заявили об угрозе для работы судов из-за финансового кризиса.

Второй тур выборов в РСУ: съезд судей определил представителей от местных судов

12 марта, в ходе работы ХХ очередного съезда судей Украины, состоялся решающий второй тур тайного голосования за кандидатов в состав Совета судей Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]