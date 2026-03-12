На Львовщине разоблачили фиктивное трудоустройство военнообязанных

12 марта правоохранители проводят санкционированные обыски в служебных помещениях одного из органов местного самоуправления и подчиненного ему коммунального предприятия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в рамках уголовного производства 12 марта правоохранители проводят санкционированные обыски в служебных помещениях одного из органов местного самоуправления и подчиненного ему коммунального предприятия.

По предварительным данным следствия, речь идет о возможном фиктивном трудоустройстве военнообязанных с целью их дальнейшего бронирования от прохождения военной службы.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства события и круг причастных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.