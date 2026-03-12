  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Чотири судді Верховного Суду увійшли до Ради суддів України: хто саме

12:25, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зʼїзд суддів обрав чотирьох представників ВС до складу Ради суддів України.
Чотири судді Верховного Суду увійшли до Ради суддів України: хто саме
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В межах ХХ чергового зʼїзду суддів України відбувся перший тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його результатами 11 березня до РСУ обрано чотирьох представників Верховного Суду:

  • суддю ВС у Касаційному господарському суді Віталія Зуєва,
  • суддю ВС у Касаційному цивільному суді Ірину Литвиненко,
  • суддю ВС у Касаційному кримінальному суді Віктора Остапука,
  • суддю ВС у Касаційному адміністративному суді Володимира Соколова.

Нагадаємо, що XX з’їзд суддів України у четвер, 12 березня, продовжує свою роботу. З 10 по 12 березня делегати з’їзду вирішують долю ключових органів суддівського врядування.

Нагадаємо, у перший день з’їзду було обрано двох членів Вищої ради правосуддя строком на 4 роки: суддю Дніпровського районного суду м. Києва Дмитра Круподерю та суддю Голосіївського районного суду м. Києва Тетяну Спірідонову. Також «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію першого дня.

Другого дня голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи – від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник розповів про перебіг процедури добору нових суддів та основні виклики, з якими зіткнулася Комісія. А голова Державної судової адміністрації Максим Пампура представив основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів. З текстовою трансляцією другого дня з’їзду можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, 11 березня ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України. «Судово-юридична газета» публікувала повний список.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Верховний Суд З'їзд суддів Рада суддів України РСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спроба втечі до Польщі через кордон: як суд на Волині оцінив дії військовослужбовця

Чому ця справа не набула кримінального продовження.

З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

Другий тур виборів до РСУ: з’їзд суддів визначив представників від місцевих судів

12 березня, під час роботи ХХ чергового з’їзду суддів України відбувся вирішальний другий тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України.

ЄСПЛ висловився щодо скляних кабін в судах та розкритикував формальні рішення українських судів щодо домашнього арешту

На думку ЄСПЛ перебування підсудних у скляній кабіні під час суду не є проявом жорстокого або принизливого поводження.

Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]