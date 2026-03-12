Чотири судді Верховного Суду увійшли до Ради суддів України: хто саме

Зʼїзд суддів обрав чотирьох представників ВС до складу Ради суддів України.

В межах ХХ чергового зʼїзду суддів України відбувся перший тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України.

За його результатами 11 березня до РСУ обрано чотирьох представників Верховного Суду:

суддю ВС у Касаційному господарському суді Віталія Зуєва,

суддю ВС у Касаційному цивільному суді Ірину Литвиненко,

суддю ВС у Касаційному кримінальному суді Віктора Остапука,

суддю ВС у Касаційному адміністративному суді Володимира Соколова.

Нагадаємо, що XX з’їзд суддів України у четвер, 12 березня, продовжує свою роботу. З 10 по 12 березня делегати з’їзду вирішують долю ключових органів суддівського врядування.

Нагадаємо, у перший день з’їзду було обрано двох членів Вищої ради правосуддя строком на 4 роки: суддю Дніпровського районного суду м. Києва Дмитра Круподерю та суддю Голосіївського районного суду м. Києва Тетяну Спірідонову. Також «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію першого дня.

Другого дня голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи – від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник розповів про перебіг процедури добору нових суддів та основні виклики, з якими зіткнулася Комісія. А голова Державної судової адміністрації Максим Пампура представив основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів. З текстовою трансляцією другого дня з’їзду можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, 11 березня ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України. «Судово-юридична газета» публікувала повний список.

