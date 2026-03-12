КСУ ухвалив рішення щодо відрахування із закладів вищої освіти та розглянув скаргу щодо оскарження рішень слідчого судді

Конституційний Суд повідомив про результати засідань сенатів і колегій суддів, під час яких розглядали конституційні скарги та подання, ухвалили рішення в одній зі справ, відкрили низку проваджень і продовжили розгляд інших справ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд повідомляє, що Перший сенат 11 березня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Трофимової Надії Анатоліївни щодо конституційності частини четвертої статті 26, пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Перший сенат на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Падєріна Володимира Олександровича щодо конституційності пункту 5 частини першої статті 46 Закону України „Про вищу освіту“. У цій справі Суд ухвалив Рішення № 2-р(І)/2026.

Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Помірко Тетяни Іванівни щодо конституційності частини другої статті 303 Кримінального процесуального кодексу України. Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Червінського Романа Григоровича щодо конституційності частини п’ятої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України;

Гудиренка Сергія Володимировича щодо конституційності частини третьої статті 307, частин першої, другої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України;

Гнезділова Сергія Олексійовича щодо конституційності частини восьмої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України;

Келеберди Володимира Івановича щодо конституційності пункту 61 розділу ХІІ ,,Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України ,,Про судоустрій і статус суддів“.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Другий сенат закрив конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Рябець Наталії Олександрівни щодо конституційності частини першої статті 14-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Другий сенат на одному з наступних пленарних засідань продовжить розгляд питання про об’єднання в одне конституційне провадження справи за конституційними скаргами Денисової Світлани Федорівни, Волкової Тетяни Іванівни, Невмержицького Павла Володимировича, Антонович Лариси Миколаївни та справи за конституційною скаргою Войтевич Раїси Миколаївни щодо конституційності статті 45 Закону України „Про Державний бюджет У країни на 2025 рік“.

Розгляд питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Приватного акціонерного товариства „Львівський електроламповий завод „Іскра“ щодо конституційності абзацу першого частини четвертої статті 14 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“ Другий сенат продовжить на одному з наступних засідань.

Другий сенат визначив письмові форми конституційних проваджень у розгляді справ за конституційними скаргами:

Криушенка Віталія Михайловича щодо конституційності статті 1, окремого припису статті 2, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 4 Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу“;

Андрейчука Тараса Васильовича щодо конституційності частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України.

Крім того, відбулися засідання колегій суддів Першого і Другого сенатів, на яких судді розглядали питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними поданнями і конституційними скаргами.

За результатами розгляду Третя колегія суддів Першого сенату відкрила конституційні провадження у справах за конституційними поданнями:

Верховного Суду щодо конституційності положень абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік“, абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2023 рік“, абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2024 рік“, абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“;

Верховного Суду щодо конституційності частини другої статті 3 та підпунктів 1, 2 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“ від 08 липня 2011 року № 3674–VI.

Питання, пов’язані з конституційним провадженням у справах, судді розглянуть на засіданні Великої палати.

Друга колегія суддів Першого сенату відкрила конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Зварича Андрія Володимировича щодо конституційності приписів другого речення частини четвертої статті 26, пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у справі, судді розглянуть на засіданні Першого сенату.

Колегія суддів відмовила (остаточно) у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Радчука Сергія Олеговича щодо конституційності пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України;

Чемоданова Леоніда Васильовича щодо конституційності частини двадцять другої статті 5 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“.

Перша колегія суддів Другого сенату відкрила конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Спічак Олени Борисівни щодо конституційності абзацу п’ятого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік“, абзацу п’ятого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“, окремого припису частини шостої статті 135 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у справі, судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

Друга колегія суддів Другого сенату відкрила конституційне провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“, постанови Кабінету Міністрів України „Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану“ від 3 січня 2025 року № 1. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у цій справі, судді розглянуть на засіданні Великої палати.

Колегія суддів відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Нікітіної Галини Михайлівни щодо конституційності пункту 1 частини першої статті 170 Кодексу адміністративного судочинства України.

У справі за конституційною скаргою Циганенка Андрія Івановича щодо конституційності абзацу п’ятого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“ колегія суддів відкрила конституційне провадження. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у цій справі, судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.