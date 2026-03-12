ВРП звільнила у відставку суддю Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Олександра Ільченка

Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.

12 березня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Олександра Ільченка з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що ВРП відсторонила суддю Рожищенського райсуду Івана Сіліча від здійснення правосуддя.

Також Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку.

