ВРП звільнила у відставку суддю Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Олександра Ільченка
11:13, 12 березня 2026
Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.
12 березня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Олександра Ільченка з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.
