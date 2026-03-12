ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Чернігівського апеляційного суду

ВРП ухвалила рішення про внесення подання Президенту про призначення Олександра Авраменка на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президенту Володимиру Зеленському про призначення Олександра Авраменка на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.