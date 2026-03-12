  1. В Україні

Володимир Зеленський доручив уряду підготувати виплати для пенсіонерів і компенсації за пальне

10:55, 12 березня 2026
Президент анонсував нові виплати для українців.
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кількох програм державної підтримки для українців. Відповідні доручення отримали урядовці після наради з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем, а також міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним.

За словами Президента, Міністерство соціальної політики на квітень має підготувати програму спеціальної доплати для пенсіонерів і громадян, які отримують соціальну допомогу. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1500 гривень.

«Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна», - зазначив Президент.

Крім того, Міністерствам економіки та енергетики доручено розробити програму допомоги для споживачів пального.

«Для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок. Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне», - пояснив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, Юлії Свириденко доручено сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству.

Україна Володимир Зеленський грошова допомога

