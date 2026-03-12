  1. В Украине

Владимир Зеленский поручил правительству подготовить выплаты для пенсионеров и компенсации за топливо

10:55, 12 марта 2026
Президент анонсировал новые выплаты украинцам.
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке нескольких программ государственной поддержки для украинцев. Соответствующие поручения получили правительственные чиновники после совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем, а также министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютином.

По словам Президента, Министерство социальной политики к апрелю должно подготовить программу специальной доплаты для пенсионеров и граждан, получающих социальную помощь. Речь идет о разовой выплате в размере 1500 гривен.

«Такую доплату получат как минимум 13 миллионов украинцев, ее размер составит 1500 гривен. Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка необходима», — отметил Президент.

Кроме того, Министерствам экономики и энергетики поручено разработать программу помощи для потребителей топлива.

«Для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка вследствие ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок. Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кешбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо», — пояснил Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, Юлии Свириденко поручено сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу.

Украина Владимир Зеленский денежная помощь

