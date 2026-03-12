  1. Публикации
Кабмин разрешил расходовать средства гуманитарного счета на помощь гражданским, ВПО и людям с инвалидностью

09:20, 12 марта 2026
Расширены возможности использования гуманитарного счета для поддержки гражданских.
Кабмин разрешил расходовать средства гуманитарного счета на помощь гражданским, ВПО и людям с инвалидностью
Фото: kmu.gov.ua
 Кабинет Министров Украины принял постановление №304, которое расширяет порядок использования средств гуманитарного счёта Минсоцполитики. Документ определяет механизм использования добровольных взносов и благотворительных пожертвований, открытого в Национальном банке, для предоставления гуманитарной и иной помощи гражданскому населению в условиях военного положения.

Согласно постановлению, средства направляются на:

  • единовременную денежную помощь гражданскому населению;
  • неотложную денежную помощь лицам, пострадавшим от сексуального насилия, связанного с вооружённой агрессией российской федерации, а также социальное сопровождение таких лиц;
  • обеспечение товарами первой необходимости: одеждой, обувью, гигиеническими и медицинскими средствами;
  • приобретение специализированного транспорта для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения;
  • оплату (компенсацию) психосоциальной поддержки населения, обучение и повышение квалификации специалистов и психологов;
  • обеспечение функционирования центров жизнестойкости и мест временного проживания ВПЛ: ремонт помещений, проектные работы, мебель, бытовая техника.

Документ определяет порядок предоставления единовременной денежной помощи. Минсоцполитики устанавливает категории лиц, которые имеют право на её получение, а также размер такой помощи. Также правительство урегулировало порядок выплаты неотложной денежной помощи и социального сопровождения пострадавших, определяя потребность в средствах в соответствии с утверждёнными размерами выплат.

Обеспечение товарами первой необходимости

Потребность в средствах для обеспечения населения товарами первой необходимости Минсоцполитики определяет на основании предложений Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, Нацсоцслужбы, Государственной службы по делам детей, а также областных и Киевской городской государственных администраций (военных администраций).

Такие предложения подаются в Минсоцполитики в течение 20 дней после получения соответствующей информации и должны содержать категории и количество лиц, которые получат помощь, перечень необходимых товаров и их стоимость, территории предоставления помощи, а также логистические потребности — доставку, хранение и выдачу товаров.

Приобретение специализированного транспорта

Минсоцполитики также определяет потребность в средствах для приобретения специализированных транспортных средств для перевозки лиц и детей с инвалидностью, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, а также интеллектуальными и психическими нарушениями.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью закупает такие транспортные средства и передаёт их в коммунальную собственность территориальных громад. После передачи транспорт зачисляется на баланс местных органов власти. Расходы на регистрацию, технический осмотр, ремонт, обслуживание и уплату налогов покрываются за счёт местных бюджетов или других источников, предусмотренных законодательством.

При этом если громада уже получала транспортное средство по предыдущим государственным программам, новый транспорт повторно не передаётся.

Контроль и прозрачность

Постановление также предусматривает отчётность об использовании средств. Распорядители средств ежемесячно до 4 числа подают отчёт об их использовании.

Минсоцполитики публикует на своём официальном сайте информацию о полученных средствах и произведённых расходах, а также перечень приобретённых товаров, работ и услуг. Неиспользованные остатки средств сохраняются на счетах специального фонда и могут быть направлены на другие направления только с согласия партнёра.

Кабинет Министров Украины ВПЛ инвалидность денежная помощь

