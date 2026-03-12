Контракт в ВСУ 2026: какие документы и фото нести в ТЦК – полный гайд

ТЦК обнародовал полный перечень документов для заключения контракта с ВСУ.

Донецкий областной ТЦК и СП напомнил кандидатам на военную службу по контракту, какие именно документы необходимо подготовить и подать.

Таким образом, для рассмотрения кандидатуры на контрактную службу нужно собрать такой пакет документов:

• Автобиография, составленная самостоятельно в рукописном и печатном вариантах. В ней обязательно указываются: полная фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; полученное образование (начиная со школы) с указанием периодов обучения или окончания соответствующих заведений; предыдущие места работы (при наличии) с должностями и сроками пребывания на них; место регистрации проживания и (при необходимости) фактического пребывания; контактный номер телефона; информация о членах семьи (с указанием их полных фамилий, имен и отчеств, года рождения, места работы и должности (при наличии) и места проживания).

• Характеристика с предыдущего места работы (заказывается непосредственно на том предприятии или в учреждении, где кандидат работал ранее).

• Рекомендательное письмо от воинской части (на занятие конкретной вакантной должности).

• Копия паспорта гражданина Украины (ID-карты).

• Копия карточки налогоплательщика или справки о присвоении идентификационного номера.

• Копия свидетельства о рождении.

• Копии документов об образовании.

• Копия военно-учетного документа (военный билет или призывное удостоверение).

• Копия свидетельства о браке или о расторжении брака (при наличии).

• Копии свидетельств о рождении ребенка или детей (при наличии).

• Выписка о несудимости, полученная через приложение «Дія» (выписка из информационно-аналитической системы о привлечении к уголовной ответственности и наличии/отсутствии судимости).

• Выписка о месте регистрации проживания (копия справки о регистрации места проживания), также полученная через «Дію».

• Справка о трудовой деятельности (копия трудовой книжки).

• Две фотографии размером 9×12 см.

• Стандартный набор из восьми фотографий размером 3×4 см.

• Справка военно-врачебной комиссии о пригодности к прохождению военной службы именно на соответствующей должности.

