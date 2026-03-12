  1. В Украине

Контракт в ВСУ 2026: какие документы и фото нести в ТЦК – полный гайд

10:01, 12 марта 2026
ТЦК обнародовал полный перечень документов для заключения контракта с ВСУ.
Контракт в ВСУ 2026: какие документы и фото нести в ТЦК – полный гайд
Донецкий областной ТЦК и СП напомнил кандидатам на военную службу по контракту, какие именно документы необходимо подготовить и подать.

Таким образом, для рассмотрения кандидатуры на контрактную службу нужно собрать такой пакет документов:
• Автобиография, составленная самостоятельно в рукописном и печатном вариантах. В ней обязательно указываются: полная фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; полученное образование (начиная со школы) с указанием периодов обучения или окончания соответствующих заведений; предыдущие места работы (при наличии) с должностями и сроками пребывания на них; место регистрации проживания и (при необходимости) фактического пребывания; контактный номер телефона; информация о членах семьи (с указанием их полных фамилий, имен и отчеств, года рождения, места работы и должности (при наличии) и места проживания).
• Характеристика с предыдущего места работы (заказывается непосредственно на том предприятии или в учреждении, где кандидат работал ранее).
• Рекомендательное письмо от воинской части (на занятие конкретной вакантной должности).
• Копия паспорта гражданина Украины (ID-карты).
• Копия карточки налогоплательщика или справки о присвоении идентификационного номера.
• Копия свидетельства о рождении.
• Копии документов об образовании.
• Копия военно-учетного документа (военный билет или призывное удостоверение).
• Копия свидетельства о браке или о расторжении брака (при наличии).
• Копии свидетельств о рождении ребенка или детей (при наличии).
• Выписка о несудимости, полученная через приложение «Дія» (выписка из информационно-аналитической системы о привлечении к уголовной ответственности и наличии/отсутствии судимости).
• Выписка о месте регистрации проживания (копия справки о регистрации места проживания), также полученная через «Дію».
• Справка о трудовой деятельности (копия трудовой книжки).
• Две фотографии размером 9×12 см.
• Стандартный набор из восьми фотографий размером 3×4 см.
• Справка военно-врачебной комиссии о пригодности к прохождению военной службы именно на соответствующей должности.

ВСУ военные армия контракт контрактник ТЦК

