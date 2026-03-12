  1. В Україні

Контракт у ЗСУ 2026: які документи та фото нести до ТЦК – повний гайд

10:01, 12 березня 2026
ТЦК оприлюднив повний перелік документів для укладення контракту зі ЗСУ.
Донецький обласний ТЦК та СП нагадав кандидатам на військову службу за контрактом, які саме документи необхідно підготувати та подати.

Таким чином, для розгляду кандидатури на контрактну службу потрібно зібрати такий пакет документів:

•  Автобіографія, складена самостійно в рукописному та друкованому варіантах. У ній обов’язково вказуються: повне прізвище, ім’я та по батькові; дата і місце народження; здобута освіта (починаючи зі школи) з зазначенням періодів навчання або закінчення відповідних закладів; попередні місця роботи (за наявності) з посадами та термінами перебування на них; місце реєстрації проживання та (за потреби) фактичного перебування; контактний номер телефону; інформація про членів родини (із зазначенням їхніх повних прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця роботи і посади (за наявності) та місця проживання).

•  Характеристика з попереднього місця роботи (замовляється безпосередньо на тому підприємстві чи в установі, де кандидат працював раніше).

•  Рекомендаційний лист від військової частини (на зайняття конкретної вакантної посади).

•  Копія паспорта громадянина України (ID-картки).

•  Копія картки платника податків або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

•  Копія свідоцтва про народження.

•  Копії документів про здобуту освіту.

•  Копія військово-облікового документа (військовий квиток або приписне свідоцтво).

•  Копія свідоцтва про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності).

•  Копії свідоцтв про народження дитини або дітей (за наявності).

•  Витяг про несудимість, отриманий через застосунок «Дія» (витяг з інформаційно-аналітичної системи щодо притягнення до кримінальної відповідальності та наявності/відсутності судимості).

•  Витяг про місце реєстрації проживання (копія довідки про реєстрацію місця проживання), також отриманий через «Дію».

•  Довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки).

•  Дві фотокартки розміром 9×12 см.

•  Стандартний набір із восьми фотокарток розміром 3×4 см.

•  Довідка військово-лікарської комісії щодо придатності до проходження військової служби саме на відповідній посаді.

ЗСУ військові армія контракт контрактник ТЦК

