Після новин про можливу атаку дронами Ірану на Каліфорнію губернатор штату зробив заяву

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив про координацію зі спецслужбами, щоб відстежувати загрози.

Фото: АР

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки для відстеження потенційних загроз, зокрема тих, що можуть бути пов’язані із ситуацією на Близькому Сході.

«Я постійно координую свої дії з представниками служб безпеки та розвідки, зокрема з Управлінням з надзвичайних ситуацій Каліфорнії, щоб відстежувати потенційні загрози для Каліфорнії, зокрема ті, що пов’язані з війною на Близькому Сході», – заявив Ньюсом у своєму акаунті у соцмережах.

Водночас губернатор додав, що наразі владі не відомо про безпосередні загрози для штату.

«Хоча наразі нам не відомо про жодні неминучі загрози, ми залишаємося готовими до будь-якої надзвичайної ситуації в нашому штаті», – додав він.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що у Федеральному бюро розслідувань США нібито попередили про можливу атаку Каліфорнії з боку Ірану. За даними ЗМІ, йшлося, зокрема, про ймовірне використання безпілотних літальних апаратів, які могли запустити з моря.

