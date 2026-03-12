Подарували нерухомість — як правильно задекларувати її відчуження

В Офісі доброчесності НАЗК пояснили, що саме потрібно зазначати декларантам у разі дарування майна.

Офіс Доброчесності НАЗК пояснив правила відображення дарування квартири чи будинку в щорічній декларації.

Якщо суб’єкт декларування уклав договір дарування і передав право власності на нерухомість іншій особі, то в декларації цей об’єкт уже не вказується як власний. Головне — відобразити сам правочин, через який припинилося право власності.

За даними НАЗК, у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» подароване майно не відображається, оскільки станом на 31 грудня звітного року декларант уже не є його власником. Виняток — ситуації, коли особа продовжує проживати в цій нерухомості або користуватися нею на інших підставах (наприклад, за договором оренди чи безоплатного користування).

Дарування майна не вважається видатком, тому подавати Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ) через такий правочин не потрібно.

Приклад із роз’яснення НАЗК

Суб’єкт декларування подарував сину квартиру вартістю 2 000 000 грн. На кінець звітного періоду квартира належить сину, син не проживає разом із декларантом і не є членом його сім’ї в розумінні правил декларування, а сам декларант цією квартирою не користується.

У декларації заповнюється лише розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування». Там зазначається інформація про договір дарування — правочин, на підставі якого припинилося право власності на квартиру. Заповнення обов’язкове, оскільки вартість предмета правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

