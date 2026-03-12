  1. В Україні

Подарували нерухомість — як правильно задекларувати її відчуження

08:12, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Офісі доброчесності НАЗК пояснили, що саме потрібно зазначати декларантам у разі дарування майна.
Подарували нерухомість — як правильно задекларувати її відчуження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Доброчесності НАЗК пояснив правила відображення дарування квартири чи будинку в щорічній декларації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Якщо суб’єкт декларування уклав договір дарування і передав право власності на нерухомість іншій особі, то в декларації цей об’єкт уже не вказується як власний. Головне — відобразити сам правочин, через який припинилося право власності.

За даними НАЗК, у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» подароване майно не відображається, оскільки станом на 31 грудня звітного року декларант уже не є його власником. Виняток — ситуації, коли особа продовжує проживати в цій нерухомості або користуватися нею на інших підставах (наприклад, за договором оренди чи безоплатного користування).

Дарування майна не вважається видатком, тому подавати Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ) через такий правочин не потрібно.

Приклад із роз’яснення НАЗК

Суб’єкт декларування подарував сину квартиру вартістю 2 000 000 грн. На кінець звітного періоду квартира належить сину, син не проживає разом із декларантом і не є членом його сім’ї в розумінні правил декларування, а сам декларант цією квартирою не користується.

У декларації заповнюється лише розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування». Там зазначається інформація про договір дарування — правочин, на підставі якого припинилося право власності на квартиру. Заповнення обов’язкове, оскільки вартість предмета правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

декларація НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Українці за кордоном стикаються з валютними лімітами НБУ: чому платежі важко здійснювати навіть із власними коштами

Чому валютні обмеження, запроваджені НБУ під час воєнного стану, ускладнюють українцям за кордоном здійснення великих платежів навіть за наявності власних коштів.

ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців

На ХХ з’їзді суддів України оголошено результати голосування за кандидатів до Ради суддів.

Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

Андрій Пасічник: ВККС отримала майже 9 тисяч заявок на добір суддів

Голова ВККС Андрій Пасічник представив перед зʼїздом суддів звіт про роботу Комісії.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]