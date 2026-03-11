Зміна назви вулиці: чи потрібно українцям оновлювати документи

Після перейменування вулиць у межах декомунізації у громадян виникають запитання щодо необхідності оновлення документів, тож у Міграційній службв надали відповідні роз’яснення.

В багатьох містах України триває перейменування вулиць у межах декомунізації. У зв’язку з цим у громадян часто виникає запитання: чи потрібно змінювати паспорт та інші документи, якщо змінилася назва вулиці.

У Міграційній службі Дніпропетровської області пояснили, чи повинні фізичні особи оновлювати документи після перейменування адреси.

Чи потрібно змінювати документи після перейменування вулиць?

Ні! Документи, що посвідчують особу, міняти не потрібно.

Якщо паспорт старого зразка (у вигляді книжечки), чи треба ставити новий штамп про реєстрацію?

Ні, не потрібно. Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) / зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема до паспорта громадянина України), або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться.

Чи треба міняти виписку про реєстрацію, якщо паспорт у вигляді ІD-картки?

Документом, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади.

Для отримання витягу особа може звернутися як до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, так і згенерувати його через застосунок “Дія”, після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

