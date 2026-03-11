  1. В Україні

У Вінницькій області вітчима підозрюють у зґвалтуванні 13-річної падчерки

23:12, 11 березня 2026
Вінницькі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у зґвалтуванні падчерки.
На Вінниччині вітчиму повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки, повідомили у прокуратурі. 

Зазначається, що у лютому цього року ювенальні прокурори отримали від соціальної служби інформацію про можливе сексуальне насильство щодо дитини. Під час розмови з психологом у центрі надання соціальних послуг 15-річна дівчина повідомила, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим.

Після отримання цієї інформації прокурори відкрили кримінальне провадження, встановили особу чоловіка та у лютому 2026 року повідомили йому про підозру за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, чоловік проживав у родині потерпілої близько трьох років. У цей час у нього з матір’ю дівчинки народилася спільна дитина.

У родині він систематично вчиняв домашнє насильство, за що раніше вже притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. На початку 2024 року співмешканці розійшлися.

Влітку того ж року чоловік прийшов до будинку колишньої сім’ї. Матері вдома не було - дівчина залишилася з молодшою дитиною.

За даними слідства, доки малюк грався в іншій кімнаті, чоловік зґвалтував падчерку.

Дівчина довгий час не розповідала про вчинений щодо неї злочин, адже боялася свого кривдника та можливого розголосу. Пізніше вона разом із матір’ю виїжджала за межі області. Після повернення вони тимчасово проживали у центрі соціальних послуг, оскільки їхній будинок потребував ремонту.

Саме там під час спілкування з психологом дитина наважилася розповісти про пережите зґвалтування.

Слідчі дії проводилися із застосуванням методики «Барнахус», яка дає змогу зменшити ризик повторної психологічної травматизації дітей, що постраждали від насильства.

Наразі підозрюваний перебуває за ґратами та відбуває покарання за злочини, передбачені статтями 126-1, 345, 382 і 407 Кримінального кодексу України.

За зґвалтування малолітньої дитини закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

прокуратура насильство підозрюваний

