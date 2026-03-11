  1. В Украине

В Винницкой области отчима подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы

23:12, 11 марта 2026
Винницкие правоохранители сообщили о подозрении мужчине в изнасиловании падчерицы.
В Винницкой области отчиму сообщено о подозрении в изнасиловании 13-летней падчерицы, сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в феврале этого года ювенальные прокуроры получили от социальной службы информацию о возможном сексуальном насилии в отношении ребенка. Во время разговора с психологом в центре предоставления социальных услуг 15-летняя девушка сообщила, что летом 2024 ее изнасиловал отчим.

После получения этой информации прокуроры открыли уголовное производство, установили личность мужчины и в феврале 2026 сообщили ему о подозрении за изнасилование малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

По данным следствия, мужчина проживал в семье потерпевшей около трех лет. В это время у него с матерью девочки родился общий ребенок.

В семье он систематически совершал домашнее насилие, за что ранее привлекался к административной и уголовной ответственности. В начале 2024 года сожители разошлись.

Летом того же года мужчина пришел в дом бывшей семьи. Матери дома не было – девушка осталась с младшим ребенком.

По данным следствия, пока малыш играл в другой комнате, мужчина изнасиловал падчерицу.

Девушка долгое время не рассказывала о совершенном преступлении, поскольку боялась своего обидчика и возможной огласки. Позже она вместе с матерью уезжала за пределы области. По возвращении они временно проживали в центре социальных услуг, поскольку их дом нуждался в ремонте.

Там во время общения с психологом ребенок решился рассказать о пережитом изнасиловании.

Следственные действия проводились с применением методики «Барнахус», позволяющей уменьшить риск повторной психологической травматизации детей, пострадавших от насилия.

В настоящее время подозреваемый находится за решеткой и отбывает наказание за преступления, предусмотренные статьями 126-1, 345, 382 и 407 Уголовного кодекса Украины.

За изнасилование малолетнего ребенка закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

прокуратура насилие подозреваемый

