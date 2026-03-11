Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: даты регистрации и тестирования
23:48, 11 марта 2026
Регистрация на магистратуру стартует в апреле – что нужно знать поступающим.
В Министерстве образования и науки объяснили, что и когда должны делать абитуриенты магистратуры и аспирантуры в 2026 году.
В частности, алгоритм следующий:
Регистрация на основную сессию начнется уже в апреле и продлится до мая.
До конца мая можно зарегистрироваться или внести изменения в свои данные.
Участие в дополнительной сессии доступно тем, кто по уважительным причинам не смог пройти тестирование во время основной сессии.
Ключевые даты — на карточках ниже:
