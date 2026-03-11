Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: даты регистрации и тестирования

Регистрация на магистратуру стартует в апреле – что нужно знать поступающим.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве образования и науки объяснили, что и когда должны делать абитуриенты магистратуры и аспирантуры в 2026 году.

В частности, алгоритм следующий:

Регистрация на основную сессию начнется уже в апреле и продлится до мая.

До конца мая можно зарегистрироваться или внести изменения в свои данные.

Участие в дополнительной сессии доступно тем, кто по уважительным причинам не смог пройти тестирование во время основной сессии.

Ключевые даты — на карточках ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.