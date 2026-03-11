  1. Публикации
  2. / В Украине

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

15:00, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей
Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду
Фото: КМУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил порядок подтверждения соответствия кандидатов на должности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Обязательная проверка будет проводиться до заключения трудового договора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что меняется для кандидатов

Документ устанавливает чёткие правила проверки соответствия требованиям законов «О дошкольном образовании» и «О полном общем среднем образовании». Порядок распространяется на всех педагогов и сотрудников, которые могут непосредственно взаимодействовать с детьми — от воспитателей и учителей до других работников образовательных учреждений.

Речь идёт о том, что проверка охватывает не только судимость, как это было ранее, но и административные правонарушения, связанные с домашним насилием, буллингом или невыполнением обязанностей по воспитанию детей.

Какие документы подаёт кандидат

Для проведения проверки кандидат вместе с заявлением о приёме на работу подаёт пакет документов, содержащих сведения о нём, полученные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи.

В частности, предоставляется полный выписка из информационно-аналитической системы «Учёт сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости» в бумажной или электронной форме, а в случае наличия информации о судимости — копия приговора по уголовному делу.

Кроме того, кандидаты на должности сотрудников субъектов образовательной деятельности в сфере общего среднего образования подают справку о наличии или отсутствии сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения, связанные с домашним насилием, буллингом (травлей) или невыполнением обязанностей по воспитанию детей.

Кому подаются документы

Документы для подтверждения соответствия требованиям кандидат подаёт учредителю или его представителю, если претендует на должность руководителя учреждения. Для всех других должностей документы подаются директору учреждения, руководителю структурного подразделения или физическому лицу-предпринимателю, которое организует образовательную деятельность в детском саду или школе.

Решение о подтверждении соответствия кандидата требованиям принимается в течение двух рабочих дней. Уведомление о принятом решении отправляется кандидату средствами электронной связи на электронный адрес, указанный в заявлении.

Также предусмотрено, что решение об отказе в подтверждении соответствия кандидата требованиям может быть обжаловано в судебном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины насилие школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Богдан Монич заявил о критически низких зарплатах работников аппаратов судов в отчете Совета судей

От жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок: председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы

Съезд судей принял новый Регламент: как изменятся правила назначения судей КСУ и работа форума

ХХ съезд судей утвердил Регламент, который меняет механизм созыва в случае бездействия РСУ.

Набросилась с кулаками и матом: как суд в Мукачево наказал жену за насилие над мужем

Суд применил пробационный надзор и направил обвиняемую на программу для обидчиков.

НАБУ и САП просят изменить правила следствия: ограничить доступ к судебным решениям и отменить «правки Лозового»

Также НАБУ хочет получить возможность мониторить банковские счета.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]