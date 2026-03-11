Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Фото: КМУ

Кабинет Министров утвердил порядок подтверждения соответствия кандидатов на должности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Обязательная проверка будет проводиться до заключения трудового договора.

Что меняется для кандидатов

Документ устанавливает чёткие правила проверки соответствия требованиям законов «О дошкольном образовании» и «О полном общем среднем образовании». Порядок распространяется на всех педагогов и сотрудников, которые могут непосредственно взаимодействовать с детьми — от воспитателей и учителей до других работников образовательных учреждений.

Речь идёт о том, что проверка охватывает не только судимость, как это было ранее, но и административные правонарушения, связанные с домашним насилием, буллингом или невыполнением обязанностей по воспитанию детей.

Какие документы подаёт кандидат

Для проведения проверки кандидат вместе с заявлением о приёме на работу подаёт пакет документов, содержащих сведения о нём, полученные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи.

В частности, предоставляется полный выписка из информационно-аналитической системы «Учёт сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости» в бумажной или электронной форме, а в случае наличия информации о судимости — копия приговора по уголовному делу.

Кроме того, кандидаты на должности сотрудников субъектов образовательной деятельности в сфере общего среднего образования подают справку о наличии или отсутствии сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения, связанные с домашним насилием, буллингом (травлей) или невыполнением обязанностей по воспитанию детей.

Кому подаются документы

Документы для подтверждения соответствия требованиям кандидат подаёт учредителю или его представителю, если претендует на должность руководителя учреждения. Для всех других должностей документы подаются директору учреждения, руководителю структурного подразделения или физическому лицу-предпринимателю, которое организует образовательную деятельность в детском саду или школе.

Решение о подтверждении соответствия кандидата требованиям принимается в течение двух рабочих дней. Уведомление о принятом решении отправляется кандидату средствами электронной связи на электронный адрес, указанный в заявлении.

Также предусмотрено, что решение об отказе в подтверждении соответствия кандидата требованиям может быть обжаловано в судебном порядке.

