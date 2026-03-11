Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против 19 иранских должностных лиц

Послы государств-членов ЕС приняли санкции против 19 представителей иранских властей.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что послы стран ЕС поддержали введение нового пакета санкций против представителей иранских властей.

В среду, 11 марта, послы государств-членов ЕС согласовали санкции против 19 чиновников иранского режима и организаций, считающихся причастными к серьезным нарушениям прав человека.

Каллас подчеркнула, что пока идет война в Иране, Евросоюз будет защищать собственные интересы и привлечь к ответственности тех, кто причастен к репрессиям внутри страны.

ЕС также посылает Тегерану сигнал, что "будущее Ирана не может быть построено на репрессиях", подчеркнула Каллас.

