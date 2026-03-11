Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против 19 иранских должностных лиц
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что послы стран ЕС поддержали введение нового пакета санкций против представителей иранских властей.
В среду, 11 марта, послы государств-членов ЕС согласовали санкции против 19 чиновников иранского режима и организаций, считающихся причастными к серьезным нарушениям прав человека.
Каллас подчеркнула, что пока идет война в Иране, Евросоюз будет защищать собственные интересы и привлечь к ответственности тех, кто причастен к репрессиям внутри страны.
ЕС также посылает Тегерану сигнал, что "будущее Ирана не может быть построено на репрессиях", подчеркнула Каллас.
