  1. В мире

Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против 19 иранских должностных лиц

16:17, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Послы государств-членов ЕС приняли санкции против 19 представителей иранских властей.
Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против 19 иранских должностных лиц
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что послы стран ЕС поддержали введение нового пакета санкций против представителей иранских властей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В среду, 11 марта, послы государств-членов ЕС согласовали санкции против 19 чиновников иранского режима и организаций, считающихся причастными к серьезным нарушениям прав человека.

Каллас подчеркнула, что пока идет война в Иране, Евросоюз будет защищать собственные интересы и привлечь к ответственности тех, кто причастен к репрессиям внутри страны.

ЕС также посылает Тегерану сигнал, что "будущее Ирана не может быть построено на репрессиях", подчеркнула Каллас.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Богдан Монич заявил о критически низких зарплатах работников аппаратов судов в отчете Совета судей

От жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок: председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы

Съезд судей принял новый Регламент: как изменятся правила назначения судей КСУ и работа форума

ХХ съезд судей утвердил Регламент, который меняет механизм созыва в случае бездействия РСУ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]