XX съезд судей Украины: текстовая трансляция, день второй

XX съезд судей Украины 11 марта продолжает свою работу. С 10 по 12 марта делегаты съезда будут решать судьбу ключевых органов судейского управления.

В повестке дня работы съезда судей предусмотрено избрание двух членов Высшего совета правосудия на вакантные должности по квоте съезда, назначение судей Конституционного Суда Украины по этой же квоте, обновление состава Совета судей Украины. Также делегаты должны утвердить новые редакции Регламента съезда судей Украины и Положения о РСУ.

Отдельное внимание делегаты уделят заслушиванию информации о деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации.

Напомним, что 10 марта делегаты утвердили форму бюллетеня для проведения тайного голосования по избранию членов ССУ.

Также были избраны членами Высшего совета правосудия сроком на 4 года:

Круподерю Дмитрия Александровича — судью Днепровского районного суда г. Киева;

— судью Днепровского районного суда г. Киева; Спиридонову Татьяну Викторовну — судью Голосеевского районного суда г. Киева.

11:31 XX съезд судей Украины 11 марта продолжил свою работу. Судді отримують бюлетені та переходять до таємного голосування щодо обрання членів РСУ.

