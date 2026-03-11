Верховная Рада призвала Польшу и страны Балтии ввести полный запрет торговли с РФ и Беларусью

Парламент призывает правительства указанных государств рассмотреть возможность инициировать полный запрет на экспортно-импортные операции для юридических лиц, включая торговлю и транзитное перемещение товаров с РФ и Беларусью.

Верховная Рада 11 марта приняла постановление об обращении к правительствам Польши, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии с призывом инициировать полный запрет экспортно-импортных операций с Россией и Беларусью для юридических лиц, включая торговлю и транзитное перемещение товаров.

Речь идет о постановлении № 14324, в котором украинский парламент призывает партнеров усилить экономическое давление на государства-агрессоры.

В обращении Верховная Рада выражает благодарность Польше, Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии за всестороннюю поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, а также за ключевую роль в укреплении устойчивости Украины, обеспечении ее экономической и военной поддержки и в консолидации международных усилий по восстановлению стабильности в Европе.

Верховная Рада подчеркивает, что несмотря на введенные санкции, торговля Европейского Союза с Россией и Беларусью по-прежнему остается значительным источником доходов для этих режимов, что способствует финансированию их военно-промышленных комплексов. Так, в частности, латвийские статистические учреждения подсчитали, что в первые 9 месяцев 2024 года Россия продолжала занимать пятое место среди важнейших партнеров Латвии во внешней торговле. За десять месяцев 2025 года Латвия экспортировала в РФ и Беларусь товаров на общую сумму 941,522 млн евро. По данным статистической службы Европейского Союза, импорт удобрений из России в Польшу за 2024 год вырос почти на 130% по сравнению с 2022 годом. Также за 11 месяцев 2024 года ЕС продал в Беларусь товаров на 6,63 млрд евро, а приобрел белорусских товаров на 1,235 млрд. Крупнейшими покупателями белорусских товаров были: Польша – 436,4 млн евро; Литва – 188,8 млн евро; Латвия – 177,5 млн евро; Германия – 145,47 млн евро. Больше всего импорта Беларусь завезла из Польши (2,07 млрд евро).

В связи с этим украинский парламент призывает правительства указанных государств рассмотреть возможность инициировать полный запрет экспортно-импортных операций для юридических лиц, включая торговлю и транзитное перемещение товаров, с Российской Федерацией и Беларусью, а также заручиться поддержкой Европейского Союза для внесения соответствующих ограничений в следующие санкционные пакеты.

В постановлении подчеркнуто, что введение полного торгового эмбарго на восточных границах ЕС станет важным шагом в усилении экономического давления на государства-агрессоры и будет способствовать укреплению безопасности как Украины, так и всей Европы.

