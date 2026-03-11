  1. В Украине
Конкурс в новые административные суды: что ждет кандидатов на экзамене

11:28, 11 марта 2026
Кандидатов в СОАС и СААС ожидает увеличенное количество тестовых вопросов по общему праву и специализации.
В информационном канале, посвященном конкурсу на занятие должностей в новообразованных специализированных административных судах — Специализированном окружном административном суде (СОАС) и Специализированном апелляционном административном суде (СААС), сообщили об ожидаемых особенностях будущего тестирования для кандидатов.

Отмечается, что с учетом высоких проходных баллов участников предыдущего отбора в местные суды в рамках конкурса в СОАС и СААС ожидается увеличение количества тестовых вопросов как по общему праву, так и по специализации. В связи с этим кандидатам советуют заранее начать подготовку к тестированию.

Для подготовки была сформирована расширенная тренировочная база вопросов и ответов на основе ранее опубликованных баз ВККС. Она предназначена для подготовки к тестам по праву в рамках конкурса в СОАС и СААС.

В частности, база содержит такие блоки:

  1. Общие знания в сфере права — 939 вопросов
    (для сравнения: при отборе в суды первой инстанции было всего 500 вопросов)
  2. Административная специализация — 2857 вопросов
    (в предыдущем отборе в суды первой инстанции — около 1000 вопросов)

Ожидается, что тестовые вопросы, как и при отборе на должность судьи, будут формироваться на основе предыдущих баз. Поэтому кандидаты, которые планируют принять участие в конкурсе, могут начать подготовку с помощью специального тренажера тестов по праву.

Отметим, что 25 февраля ВККС в пленарном составе приняла решение о назначении квалификационного оценивания и квалификационного экзамена в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей СОАС и СААС.

Установлена очередность этапов квалификационного оценивания:

  1. Первый этап — квалификационный экзамен — в течение 2-го квартала 2026 года.
  2. Второй этап — исследование досье и собеседование — в течение 3-го квартала 2026 года.

суд судья ВККС административное дело квалификационная оценка конкурс

