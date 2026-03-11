  1. В Украине

В Киеве начальнице службы по делам детей объявили подозрение из-за бездействия по делу о пытках 9-летнего мальчика

12:05, 11 марта 2026
По данным следствия, руководитель службы не обеспечила надлежащего реагирования на сообщение о домашнем насилии в отношении ребенка.
В Киеве начальнице районной Службы по делам детей сообщено о подозрении в служебной халатности из-за бездействия по делу о пытках 9-летнего мальчика.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры объявили должностному лицу подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

По данным следствия, руководитель службы не обеспечила надлежащего реагирования на сообщение о домашнем насилии в отношении ребенка. Информация о побоях поступила после того, как 9-летний мальчик на улице обратился к полицейским и рассказал, что мать его бьет. Правоохранители составили на женщину административный протокол, а соответствующие материалы передали в районную службу по делам детей.

Однако, как отмечает следствие, необходимых действий для защиты ребенка предпринято не было. Руководитель службы не организовала неотложную проверку условий проживания и оценку безопасности мальчика, а работники ограничились формальным актом о невозможности пообщаться с семьей, поскольку им не открыли дверь.

В течение этого времени, по данным правоохранителей, мать систематически издевалась над ребенком на протяжении девяти месяцев. По информации следствия, она била мальчика руками, ногами и различными предметами, связывала кабелем от зарядного устройства, заставляла есть зачерствевший хлеб, иногда запирала на ночь в туалете и оставляла без одежды. Также кухонным ножом делала порезы на голове ребенка.

Пытки прекратились после того, как в школе заметили травмированную руку мальчика, которую, по данным следствия, мать зажимала дверью. Педагоги вызвали полицию.

В настоящее время ребенок проживает в детском доме семейного типа. По ходатайству прокурора подозреваемую отстранено от должности.

Матери мальчика в январе 2026 года сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки) и ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие).

