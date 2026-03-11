Верховная Рада создала ВСК для контроля использования средств в поддержку ВПЛ: какие ее главные задачи

ВСК будет проверять использование средств для ВПЛ, расследовать возможные нарушения в программах помощи, контролировать жилищные ресурсы для переселенцев и выплату пенсий ВПЛ.

Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства при использовании средств, направленных на поддержку внутренне перемещённых лиц №15038.

Председателем ВСК предлагается избрать народного депутата Сергея Козыря, а его заместителем — народного депутата Артура Герасимова.

Среди основных задач ВСК:

расследование возможных фактов нецелевого или неэффективного использования органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления или их должностными лицами средств государственного и местных бюджетов, средств, поступивших из других не запрещённых законодательством источников, направленных на поддержку внутренне перемещённых лиц и лиц, пострадавших вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, начиная с 2022 года;

проверка состояния выполнения программ социальной поддержки, жилищных программ, предоставления компенсаций, гуманитарной помощи и осуществления других мероприятий, направленных на помощь внутренне перемещённым лицам и лицам, пострадавшим вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины;

расследование возможных фактов нарушений законодательства при принятии решений центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также действий или бездействия их должностных лиц, задействованных в реализации программ социальной поддержки, жилищных программ, предоставления компенсаций, гуманитарной помощи и других мероприятий, направленных на помощь внутренне перемещённым лицам и лицам, пострадавшим вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины;

осуществление мониторинга имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности, которое используется или может быть использовано для обеспечения жильём внутренне перемещённых лиц и лиц, пострадавших вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины;

проверка функционирования информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества и её использования для обеспечения внутренне перемещённых лиц жильём;

расследование возможных фактов нарушений законодательства при принятии решений вследствие совершения действий или бездействия должностных лиц Пенсионного фонда Украины относительно организации, координации и контроля за работой его территориальных органов в части обеспечения начисления (перерасчёта), своевременной и полной выплаты пенсий пенсионерам из числа внутренне перемещённых лиц.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления №15038 и принять решение с учётом редакционных уточнений, изложенных в заключении комитета.

