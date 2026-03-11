  1. Публикации
НАБУ и САП просят изменить правила следствия: ограничить доступ к судебным решениям и отменить «правки Лозового»

11:26, 11 марта 2026
Также НАБУ хочет получить возможность мониторить банковские счета.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обратились к Премьер-министру Украины Юлии Свириденко с письмом, в котором предложили изменения в законодательство по 4 направлениям:

  1. Устранение процессуальных препятствий для эффективной деятельности Национального бюро и САП;
  2. Повышение институциональных возможностей Национального бюро и САП;
  3. Создание независимого экспертного учреждения для проведения экспертиз в уголовных производствах по уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Национального бюро;
  4. Предотвращение утечек информации, в т.ч. путем введения отдельного порядка допуска к государственной тайне для определенной категории работников Национального бюро.

В частности вышеуказанными структурами предлагается:

  1. Создание независимого экспертного учреждения для проведения экспертиз в уголовных производствах по уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Национального бюро.
    Государственные экспертные учреждения загружены и не успевают проводить экспертизы. кроме того НАБУ не нравится, что экспертные учреждения подчиняются органам власти.
  2. Отмена “поправок Лозового”
    Действующая редакция Уголовного процессуального кодекса Украины в части исчисления, продления и окончания сроков досудебного расследования якобы мешает антикоррупционным структурам выполнению задач уголовного производства. Поэтому они предлагают внедрить механизм продления срока досудебного расследования исключительно прокурором, а не следственным судьей. Судебный контроль за продлением сроков досудебного расследования, по их мнению, является недоцільным,
  3. Расширение полномочий прокуроров.
  4. Течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение умышленных уголовных правонарушений останавливать с обвинительного акта.
  5. Ограничить доступ к судебным решениям (определениям следственного судьи) в Едином государственном реестре судебных решений.
  6. Предоставить НАБУ возможность мониторить банковские счета.
  7. Введение порядка, обеспечивающего эффективное выполнение задач Национального бюро, при предоставлении допуска к государственной тайне отдельной категории работников.
  8. Повысить заработную плату их сотрудникам.

Проще говоря, руководство НАБУ и САП:

  • не желают спрашивать у суда разрешения на продление сроков следствия. Это право просят передать прокурору САП, в частности;
  • не хотят, чтобы производство можно было закрыть из-за окончания сроков следствия и поэтому предлагают отменить соответствующую норму УПК;
  • предлагают уголовные производства против депутатов регистрировать без участия Генерального прокурора;
  • хотят, чтобы сроков давности привлечения к уголовной ответственности не было;
  • желают, чтобы судебный реестр не публиковал определения и решения судов по их производствам;
  • намекают на маленькие заработные платы.

Все эти предложения обоснованы мифическими рисками для их работы, которые якобы наступят, если срочно не переписать УПК, который, видимо, “виноват” в нарушении разумных сроков расследования и в том, что люди с подозрениями годами находятся в СИЗО.

 Автор: Владимир Право

НАБУ САП

