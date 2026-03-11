НАБУ и САП просят изменить правила следствия: ограничить доступ к судебным решениям и отменить «правки Лозового»

Также НАБУ хочет получить возможность мониторить банковские счета.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обратились к Премьер-министру Украины Юлии Свириденко с письмом, в котором предложили изменения в законодательство по 4 направлениям:

Устранение процессуальных препятствий для эффективной деятельности Национального бюро и САП; Повышение институциональных возможностей Национального бюро и САП; Создание независимого экспертного учреждения для проведения экспертиз в уголовных производствах по уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Национального бюро; Предотвращение утечек информации, в т.ч. путем введения отдельного порядка допуска к государственной тайне для определенной категории работников Национального бюро.

В частности вышеуказанными структурами предлагается:

Создание независимого экспертного учреждения для проведения экспертиз в уголовных производствах по уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Национального бюро.

Государственные экспертные учреждения загружены и не успевают проводить экспертизы. кроме того НАБУ не нравится, что экспертные учреждения подчиняются органам власти. Отмена “поправок Лозового”

Действующая редакция Уголовного процессуального кодекса Украины в части исчисления, продления и окончания сроков досудебного расследования якобы мешает антикоррупционным структурам выполнению задач уголовного производства. Поэтому они предлагают внедрить механизм продления срока досудебного расследования исключительно прокурором, а не следственным судьей. Судебный контроль за продлением сроков досудебного расследования, по их мнению, является недоцільным, Расширение полномочий прокуроров. Течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение умышленных уголовных правонарушений останавливать с обвинительного акта. Ограничить доступ к судебным решениям (определениям следственного судьи) в Едином государственном реестре судебных решений. Предоставить НАБУ возможность мониторить банковские счета. Введение порядка, обеспечивающего эффективное выполнение задач Национального бюро, при предоставлении допуска к государственной тайне отдельной категории работников. Повысить заработную плату их сотрудникам.

Проще говоря, руководство НАБУ и САП:

не желают спрашивать у суда разрешения на продление сроков следствия. Это право просят передать прокурору САП, в частности;

не хотят, чтобы производство можно было закрыть из-за окончания сроков следствия и поэтому предлагают отменить соответствующую норму УПК;

предлагают уголовные производства против депутатов регистрировать без участия Генерального прокурора;

хотят, чтобы сроков давности привлечения к уголовной ответственности не было;

желают, чтобы судебный реестр не публиковал определения и решения судов по их производствам;

намекают на маленькие заработные платы.

Все эти предложения обоснованы мифическими рисками для их работы, которые якобы наступят, если срочно не переписать УПК, который, видимо, “виноват” в нарушении разумных сроков расследования и в том, что люди с подозрениями годами находятся в СИЗО.

Автор: Владимир Право

