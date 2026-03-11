НАБУ и САП просят изменить правила следствия: ограничить доступ к судебным решениям и отменить «правки Лозового»
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обратились к Премьер-министру Украины Юлии Свириденко с письмом, в котором предложили изменения в законодательство по 4 направлениям:
- Устранение процессуальных препятствий для эффективной деятельности Национального бюро и САП;
- Повышение институциональных возможностей Национального бюро и САП;
- Создание независимого экспертного учреждения для проведения экспертиз в уголовных производствах по уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Национального бюро;
- Предотвращение утечек информации, в т.ч. путем введения отдельного порядка допуска к государственной тайне для определенной категории работников Национального бюро.
В частности вышеуказанными структурами предлагается:
- Создание независимого экспертного учреждения для проведения экспертиз в уголовных производствах по уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Национального бюро.
Государственные экспертные учреждения загружены и не успевают проводить экспертизы. кроме того НАБУ не нравится, что экспертные учреждения подчиняются органам власти.
- Отмена “поправок Лозового”
Действующая редакция Уголовного процессуального кодекса Украины в части исчисления, продления и окончания сроков досудебного расследования якобы мешает антикоррупционным структурам выполнению задач уголовного производства. Поэтому они предлагают внедрить механизм продления срока досудебного расследования исключительно прокурором, а не следственным судьей. Судебный контроль за продлением сроков досудебного расследования, по их мнению, является недоцільным,
- Расширение полномочий прокуроров.
- Течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение умышленных уголовных правонарушений останавливать с обвинительного акта.
- Ограничить доступ к судебным решениям (определениям следственного судьи) в Едином государственном реестре судебных решений.
- Предоставить НАБУ возможность мониторить банковские счета.
- Введение порядка, обеспечивающего эффективное выполнение задач Национального бюро, при предоставлении допуска к государственной тайне отдельной категории работников.
- Повысить заработную плату их сотрудникам.
Проще говоря, руководство НАБУ и САП:
- не желают спрашивать у суда разрешения на продление сроков следствия. Это право просят передать прокурору САП, в частности;
- не хотят, чтобы производство можно было закрыть из-за окончания сроков следствия и поэтому предлагают отменить соответствующую норму УПК;
- предлагают уголовные производства против депутатов регистрировать без участия Генерального прокурора;
- хотят, чтобы сроков давности привлечения к уголовной ответственности не было;
- желают, чтобы судебный реестр не публиковал определения и решения судов по их производствам;
- намекают на маленькие заработные платы.
Все эти предложения обоснованы мифическими рисками для их работы, которые якобы наступят, если срочно не переписать УПК, который, видимо, “виноват” в нарушении разумных сроков расследования и в том, что люди с подозрениями годами находятся в СИЗО.
Автор: Владимир Право
