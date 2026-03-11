КСУ продолжил рассмотрение дела о независимых членах наблюдательных советов госпредприятий и объединил жалобы по выплате ветеранам войны

Большая палата Конституционного Суда рассмотрела ряд конституционных производств и приняла решение по делу о конституционности отдельных положений Закона «О судебном сборе».

Конституционный Суд сообщает, что Большая палата 10 марта на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3, подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе».

По этому делу Суд принял Решение № 2-р/2026. Напомним, КСУ признал неконституционными отдельные положения Закона «О судебном сборе» в части взимания судебного сбора за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определения суда, вынесенные в порядке статей 382, 383 КАС Украины.

Большая палата на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Хозяйственного кодекса Украины, Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», требований к независимому члену наблюдательного совета государственного унитарного предприятия и хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, утверждённых постановлением Кабинета Министров Украины от 10 марта 2017 года № 142, Порядка определения и утверждения кандидатур представителей государства, которые назначаются в наблюдательные советы государственных унитарных предприятий, и тех, которые принимают участие в общих собраниях и избираются в наблюдательные советы хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 10 марта 2017 года № 143.

Её рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата объединила в одно конституционное производство дело по конституционной жалобе Писаренко Николая Александровича и дело по конституционной жалобе Нагаева Игоря Сергеевича относительно конституционности части пятой статьи 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований».

Дело передано на рассмотрение Второго сената Суда. Судьёй-докладчиком по этому делу назначен Александр Водянников.

Конституционный Суд Украины принял Постановление о включении в персональный состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины, председателя Учёного совета Национального университета «Львовская политехника» Ортынского В. Л.

