Во Львовской области подросток избил сверстника и забрал 8 000 гривен: какой приговор вынес суд

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области рассмотрел уголовное производство по несовершеннолетнему, обвиняемому в открытом похищении 8000 гривен с применением насилия к другому несовершеннолетнему.

Суть дела № 442/8822/25

Судом установлено, что 15 октября 2025 года примерно в 16 часов 20 минут несовершеннолетний обвиняемый, находясь на улице Михаила Грушевского в городе Дрогобыч Львовской области возле жилого дома №42/4, подошёл к группе незнакомых парней, среди которых находился несовершеннолетний потерпевший. Между ними возник словесный конфликт, во время которого обвиняемый заметил у потерпевшего значительную сумму денежных средств. В этот момент у него возник прямой умысел на открытое завладение этими средствами с применением насилия.

С целью реализации своего намерения обвиняемый обратился к знакомому несовершеннолетнему, который находился неподалёку на детской площадке, сообщив ему ложную информацию о том, что потерпевший якобы оскорбил его во время разговора. Под этим предлогом он попросил знакомого пойти вместе с ним для физической поддержки и запугивания потерпевшего. При этом последний не был осведомлён о настоящем преступном намерении обвиняемого.

В дальнейшем обвиняемый вместе со своим знакомым подошли к потерпевшему. С целью завладения его денежными средствами обвиняемый нанёс потерпевшему не менее двух ударов руками по голове. После этого потерпевший, пытаясь избежать дальнейшего насилия и сохранить принадлежащие ему деньги, начал убегать в направлении отделения почтового оператора, расположенного на улице Грушевского.

Обвиняемый вместе со своим знакомым догнали потерпевшего возле указанного отделения. В этот момент знакомый обвиняемого, не осознавая преступного намерения последнего, применил физическую силу и повалил потерпевшего на землю, после чего отошёл в сторону. Воспользовавшись ситуацией, обвиняемый начал наносить потерпевшему удары руками по голове и туловищу, причинив телесные повреждения в виде синяков на лбу, ссадины в предушной области и в области лучезапястного сустава, которые по выводам медицинского исследования относятся к лёгкой степени тяжести и не представляют опасности для жизни или здоровья.

После этого обвиняемый открыто завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 8000 гривен, которые находились в левой наружной кармане его одежды. Завладев деньгами, он положил их в карман собственной одежды и вместе со знакомым покинул место происшествия. Указанный знакомый не видел момента похищения денег и не был проинформирован об этом. В дальнейшем обвиняемый распорядился похищенными средствами по собственному усмотрению.

Таким образом потерпевшему был причинён имущественный ущерб на сумму 8000 гривен. Действия обвиняемого органом досудебного расследования квалифицированы как открытое похищение чужого имущества, соединённое с применением насилия, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершённое в условиях военного положения, что предусмотрено частью четвёртой статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

Позиция и решение суда

Во время судебного разбирательства обвиняемый в присутствии защитника и законного представителя полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения, подтвердил обстоятельства события и отметил, что искренне раскаивается в содеянном. Он сообщил суду, что вернул потерпевшему похищенные деньги и попросил у него прощения, а также просил суд не назначать сурового наказания и предоставить возможность исправиться.

Потерпевший и его законный представитель в судебном заседании сообщили, что не имеют к обвиняемому материальных или моральных претензий, а вопрос о назначении наказания оставили на усмотрение суда.

Учитывая, что стороны уголовного производства не оспаривали фактические обстоятельства дела и согласились с нецелесообразностью исследования доказательств, суд в соответствии с частью третьей статьи 349 Уголовного процессуального кодекса Украины ограничился допросом обвиняемого и исследованием материалов, характеризующих его личность. Участникам процесса было разъяснено, что в таком случае они лишаются права оспаривать установленные обстоятельства в апелляционном порядке.

Оценив совокупность доказательств по уголовному производству, суд пришёл к выводу, что вина обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения доказана полностью. Действия обвиняемого суд признал правильно квалифицированными по части четвёртой статьи 186 Уголовного кодекса Украины, поскольку он открыто завладел чужим имуществом с применением насилия, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершённым в условиях военного положения.

Решая вопрос о назначении наказания, суд исходил из принципов законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания, учёл характер и степень тяжести уголовного правонарушения, личность виновного, а также обстоятельства, смягчающие наказание. К таким обстоятельствам суд отнёс совершение уголовного правонарушения несовершеннолетним, искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения и добровольное возмещение причинённого ущерба путём возврата похищенных средств потерпевшему. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом установлено не было.

С учётом совокупности смягчающих обстоятельств, данных о личности обвиняемого, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, а также выводов досудебного доклада органа пробации, суд пришёл к выводу о возможности применения положений статьи 69 Уголовного кодекса Украины и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией части четвёртой статьи 186 данного Кодекса.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с применением статьи 69 Уголовного кодекса Украины. Одновременно суд пришёл к выводу, что исправление и перевоспитание осуждённого возможно без изоляции от общества, в связи с чем на основании статей 75 и 104 Уголовного кодекса Украины освободил его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком один год.

На осуждённого возложена обязанность периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать этому органу об изменении места проживания, работы или учёбы. Также на него возложена обязанность выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой «Изменение прокриминального мышления», и пройти учебный онлайн-курс «Человек и государство. Правила игры» в рамках пилотного проекта по имплементации международных стандартов правосудия, дружественного к ребёнку.

Кроме того, суд отменил арест, наложенный постановлением следственного судьи на денежные средства, которые были переданы на хранение потерпевшему.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд.

