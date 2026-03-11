Украина получит кредит на 134 млн евро на восстановление дорог

  1. Публикации
  2. / В Украине

09:00, 11 марта 2026
Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении дорог при поддержке ЕИБ.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта внес в Верховную Раду законопроект № 0368 о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по восстановлению автомобильных дорог.

Документ предусматривает проведение внутренних процедур, необходимых для вступления в силу финансового соглашения, подписанного 10 июля 2025 года в Риме. Основная цель соглашения — привлечение официальной финансовой поддержки от ЕИБ для восстановления транспортной инфраструктуры страны.

По условиям соглашения, Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине кредит объемом 134 млн евро, который будет направлен на:

  • реконструкцию и развитие основных экспортных маршрутов;
  • консультационные услуги по надзору и софинансирование проектов «Механизма «Соединение Европы»;
  • срочное восстановление и капитальный ремонт поврежденной национальной дорожной инфраструктуры.

Кредит ЕИБ для восстановления дорог

Согласно условиям финансового соглашения, Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине кредит в размере 134 миллионов евро для финансирования проекта восстановления транспортных сетей.

Кредит может быть выплачен Банком в восемь траншей, каждый из которых составляет не менее 10 000 000 евро, или, в случае меньшей суммы, весь неиспользованный остаток кредита. В соглашении указано, что первый транш не может превышать 13 400 000 евро.

Выплата траншей осуществляется по процедуре выборки:

  • заемщик подает запрос на получение транша;
  • банк в течение пяти рабочих дней после получения запроса направляет Предложение выборки, которое может быть оформлено как неподписанный документ и считается действительным при отправке по электронной почте на адрес Заемщика;
  • Заемщик должен предоставить Акцепт выборки до конечного срока акцепта, который подписывается уполномоченным лицом (единолично или совместно), с указанием реквизитов Счета выборки, на который будет перечислен транш.

Каждый транш зачисляется на Счет выборки, открытый исключительно для целей реализации проекта. Заемщик может открывать дополнительные операционные счета в приемлемых банках, однако средства со Счета выборки могут использоваться только для целей проекта. Банк выплачивает все транши в евро, а Украина гарантирует, что на эти средства не будут распространяться валютные ограничения Украины, если они используются для реализации проекта.

Реализация проекта направлена на восстановление наиболее экономически важных западных транзитных связей с странами ЕС, в частности с Польшей и Румынией. Ожидаемые результаты — восстановление жизненно важного доступа, повышение устойчивости логистических цепочек и ускорение экономического восстановления Украины.

Законопроект не предусматривает изменений в действующих нормативно-правовых актах, а привлеченные средства ЕИБ в размере 134 млн евро не требуют дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.

Принятие законопроекта создаст юридические основания для начала реализации проекта «Восстановление транспортных сетей».

правительство дороги Кабинет Министров Украины

