Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Президент України Володимир Зеленський 10 березня вніс до Верховної Ради законопроєкт № 0368 про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо відновлення автомобільних доріг.

Документ передбачає здійснення внутрішньодержавних процедур для набрання чинності фінансовою угодою, підписаною 10 липня 2025 року у Римі. Основна мета угоди — залучення офіційної фінансової підтримки від ЄІБ для відновлення транспортної інфраструктури країни.

За умовами угоди, Європейський інвестиційний банк надає Україні позику обсягом 134 млн євро, яка буде спрямована на:

реконструкцію та розвиток основних експортних маршрутів;

консультаційні послуги з нагляду та співфінансування проєктів «Механізму «Сполучення Європи»;

термінове відновлення та капітальний ремонт пошкодженої національної дорожньої інфраструктури.

Кредит ЄІБ для відновлення доріг

Згідно з умовами Фінансової угоди, Європейський інвестиційний банк надає Україні позику у розмірі 134 мільйонів євро для фінансування проєкту відновлення транспортних мереж.

Кредит може бути виплачений Банком у вісім траншів, кожен із яких становить щонайменше 10 000 000 євро, або, у разі меншої суми, весь невикористаний залишок кредиту. В угоді йдеться що перший транш не може перевищувати 13 400 000 євро.

Виплата траншів здійснюється за процедурою вибірки:

позичальник подає запит на отримання траншу;

банк протягом п’яти робочих днів після отримання запиту надсилає Пропозицію вибірки, яка може бути оформлена як непідписаний документ і вважається дійсною при надсиланні електронною поштою на адресу Позичальника;

Позичальник має надати Акцепт вибірки до кінцевого терміну акцепту, який підписується уповноваженою особою (одноосібно або спільно), із зазначенням реквізитів Рахунку вибірки, на який буде перерахований транш.

Кожен транш зараховується на рахунок вибірки, відкритий виключно для цілей реалізації проєкту. Позичальник може відкривати додаткові операційні рахунки у прийнятних банках, проте кошти з рахунку вибірки можуть бути використані тільки для цілей проєкту. Банк виплачує всі транші у євро, а Україна гарантує, що на ці кошти не будуть поширюватися валютні обмеження України, якщо вони використовуються для реалізації проєкту.

Реалізація проєкту спрямована на відновлення найбільш економічно важливих західних транзитних зв’язків із країнами ЄС, зокрема Польщею та Румунією. Очікувані результати — відновлення життєво важливого доступу, підвищення стійкості логістичних ланцюгів та прискорення економічного відновлення України.

Законопроєкт не передбачає змін до чинних нормативно-правових актів, а залучені кошти ЄІБ у розмірі 134 млн євро не потребують додаткового фінансування з державного або місцевих бюджетів.

Прийняття законопроєкту створить юридичні підстави для початку реалізації проєкту «Відновлення транспортних мереж».

