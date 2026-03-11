Чи має право роботодавець вимагати військовий квиток при працевлаштуванні — що каже закон

Під час працевлаштування громадяни повинні надати роботодавцю низку документів, зокрема і військово-обліковий документ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботодавець має право вимагати військово-обліковий документ під час прийняття людини на роботу. Це передбачено українським законодавством і є обов’язковою умовою для працевлаштування призовників, військовозобов’язаних і резервістів, нагадує Управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.

Які документи потрібно подати при працевлаштуванні

Порядок прийняття на роботу та перелік документів, які має подати кандидат, визначає стаття 24 Кодексу законів про працю України. Згідно з нею, під час працевлаштування громадяни повинні надати роботодавцю низку документів, зокрема і військово-обліковий документ.

До таких документів належать, наприклад, військовий квиток або інші документи, що підтверджують перебування на військовому обліку.

Що каже порядок ведення військового обліку

Додаткові вимоги встановлює Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року.

Згідно з пунктом 34 цього документа, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані під час прийняття людини на роботу перевіряти наявність у неї військово-облікового документа.

Коли можливе працевлаштування

У Держпраці зазначають, що прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів можливе лише після того, як вони перебувають на військовому обліку.

Такий облік ведуть районні або міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а також відповідні підрозділи Служби безпеки України та розвідувальних органів.

Отже, перевірка військового квитка або іншого військово-облікового документа під час працевлаштування є законною вимогою роботодавця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.