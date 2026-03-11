  1. В Україні

До Києва прибула з візитом президентка німецького Бундестагу Юлія Клекнер

09:11, 11 березня 2026
Це її перший візит до України після обрання на посаду.
Фото: Руслан Стефанчук/ФБ
Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Клекнер прибула до Києва з офіційним візитом. Ця поїздка стала для неї першою до України після обрання на посаду. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. 

Він зазначив, що приїзд керівниці Бундестагу має важливе політичне значення. Він назвав його чітким сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

"Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні. У час, коли росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу", – наголосив очільник Парламенту.

Німеччина Київ Україна Руслан Стефанчук

