Санкції проти РФ не скасовані, але Індії дозволили купувати російську нафту — Білий дім

08:12, 11 березня 2026
Керолайн Левітт пояснила, що США не скасовували санкції проти нафтового сектору Росії, однак тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, пояснивши це короткостроковою потребою в постачанні.
Санкції США, запроваджені проти нафтового сектору Росії, залишаються чинними, і наразі не було жодних заяв щодо їх можливого скасування. Водночас Індії надали дозвіл на закупівлю російської нафти. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Я знаю, що Мінфін та енергетична команда президента продовжують обговорювати це питання, і що вони зрештою проконсультуються з президентом, перш ніж приймати рішення. Сьогодні у мене немає жодних оголошень щодо нових санкцій чи їх скасування", — сказала Левітт.

Вона зазначила, що Індія отримала тимчасовий дозвіл купувати російську нафту. Рішення ухвалювали спільно президент Дональд Трамп, міністр фінансів Скотт Бессент і вся команда національної безпеки.

"Наші союзники в Індії були хорошими гравцями і раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасовий пробіл у постачанні через іранців", — сказала речниця Білого дому.

Вона пояснила, що на момент ухвалення рішення ця нафта вже перебувала в морі. У США вважають, що такий короткостроковий виняток не принесе суттєвої фінансової вигоди російському уряду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір послабити частину нафтових санкцій через стрибок світових цін.

