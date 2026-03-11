Тепла погода змусила три міста України перейти на «нічне опалення»

У Львові, Миколаєві та Чернівцях змінюють режим подачі опалення.

Через підвищення температури повітря Львів, Миколаїв та Чернівці змінюють режим роботи систем теплопостачання та переходять на так зване «нічне опалення».

У Львові вдень у будинки подаватимуть теплоносій зі зниженою температурою, а у вечірній та нічний час її поступово підвищуватимуть. Таке рішення пов’язане з тим, що температура повітря в місті піднімається приблизно до +15°C. Водночас мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла у своїх будинках: уранці перекрити засувку, щоб не використовувати тепло, а ввечері відкрити її, аби приміщення не охолоджувалися.

Подібні зміни запроваджують і в Миколаєві та Чернівцях. У цих містах через потепління тепло подаватимуть переважно в нічний час. У місцевих радах підкреслюють, що опалювальний сезон ще триває. Його завершать лише тоді, коли середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°C протягом трьох днів поспіль.

