Тепла погода змусила три міста України перейти на «нічне опалення»

07:18, 11 березня 2026
У Львові, Миколаєві та Чернівцях змінюють режим подачі опалення.
Тепла погода змусила три міста України перейти на «нічне опалення»
Через підвищення температури повітря Львів, Миколаїв та Чернівці змінюють режим роботи систем теплопостачання та переходять на так зване «нічне опалення».

У Львові вдень у будинки подаватимуть теплоносій зі зниженою температурою, а у вечірній та нічний час її поступово підвищуватимуть. Таке рішення пов’язане з тим, що температура повітря в місті піднімається приблизно до +15°C. Водночас мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла у своїх будинках: уранці перекрити засувку, щоб не використовувати тепло, а ввечері відкрити її, аби приміщення не охолоджувалися.

Подібні зміни запроваджують і в Миколаєві та Чернівцях. У цих містах через потепління тепло подаватимуть переважно в нічний час. У місцевих радах підкреслюють, що опалювальний сезон ще триває. Його завершать лише тоді, коли середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°C протягом трьох днів поспіль.

опалення

