Реформа ринку таксі: водіям дозволять працювати без ФОП, але з QR-кодом та сертифікатом

07:30, 11 березня 2026
Водіям дозволять працювати без відкриття ФОП, але натомість запровадять нову модель оподаткування через цифрові платформи.
Фото: Paul Hanaoka / Unsplash
За даними, які наводять в уряді, в Україні офіційно близько 9,5 тисяч авто, які офіційно можуть працювати як таксі. Такі дані містять ліцензійні справи перевізників.

Фактично ж на ринку працює понад 200 тисяч водіїв. Тобто до 90% ринку перебуває в тіні, кажуть у Мірозвитку.

Для врегулювання цієї ситуації, в уряді представили концепцію реформи ринку таксі.

Зокрема, передбачено:

  • новий статус водія – автомобільний самозайнятий перевізник (без необхідності відкривати ФОП);
  • електронний Сертифікат водія через Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки;
  • просту модель оподаткування – платформу як податкового агента;
  • обов’язкове страхування пасажирів та водія;
  • QR-код у салоні авто для перевірки легальності роботи.

Як вказують у Мінрозвитку, вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130 грн на місяць.

Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника.

Окремо законопроєкт має врегулювати роль цифрових платформ: вони виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників.

Йдеться не про підвищення податків чи тиск на бізнес. Навпаки – про створення простої, цифрової та економічно вигідної моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні.

Наразі законопроєкт проходить погодження з органами державної влади. Наступний крок – його розгляд урядом і подання до Верховної Ради на розгляд народним депутатам.

Після набуття чинності закону буде передбачено 3-місячний пільговий період без штрафів для оформлення Сертифікатів.

уряд Україна реформа ФОП таксі

Стрічка новин

Блоги
Публікації
