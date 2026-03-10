Інна Отрош і Ольга Примак-Березовська представили бачення роботи РСУ на з’їзді суддів

Судді Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська представили делегатам ХХ з’їзду своє бачення розвитку самоврядування, наголосивши на необхідності чітких критеріїв оцінювання та важливості командної роботи для відновлення довіри до системи.

Під час виступів на з’їзді суддів кандидатки до Ради суддів України Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська окреслили своє бачення роботи органу суддівського самоврядування, а також проблеми, з якими стикається судова система. Судді Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська не є делегатами з’їзду, однак були висунуті на ці посади делегатами.

Суддя Господарського суду міста Києва Інна Отрош звернула увагу на необхідність перегляду підходів до дисциплінарної відповідальності суддів. За її словами, чинна процедура потребує системних змін, оскільки нерідко створює значний психологічний тиск на суддів. Вона наголосила, що судді готові переглядати свої рішення і відповідати за помилки, однак дисциплінарні процедури мають бути більш зрозумілими та оперативними.

Водночас суддя Інна Отрош підтримала участь громадськості у процесах контролю за діяльністю суддів, але зазначила, що така участь має відбуватися у чітко визначених межах, щоб уникати надмірного тиску на суддівський корпус.

У своєму виступі суддя Інна Отрош зосередилася на проблемах функціонування органів суддівського врядування та процедур оцінювання суддів. Вона звернула увагу на випадки, коли під час конкурсів або кваліфікаційного оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України змушена встановлювати обставини, які, на її думку, повинні перевіряти інші державні органи.

Як приклад вона навела питання походження майна кандидатів або поїздок на тимчасово окуповані території, що іноді стає предметом оцінки під час конкурсних процедур. За її словами, відсутність чітких критеріїв у таких питаннях може призводити до суперечностей у рішеннях Вищої ради правосуддя та судів.

Суддя Інна Отрош підсумувала, що як суддя, яка самостійно відстоювала свої права та принципово захищала їх у Верховному суді, вона є гідним партнером для Ради суддів.

Суддя Оболонського районного суду міста Києва Ольга Примак-Березовська під час виступу наголосила на своєму багаторічному досвіді роботи в судовій системі та активній публічній діяльності.

За її словами, суддя понад 20 років працює в судовій владі та пройшла всі етапи професійного становлення — від роботи на початкових посадах у судовому апараті до діяльності в судах апеляційної та касаційної інстанцій. Кандидатка зазначила, що добре розуміє внутрішню роботу судової системи.

Суддя Ольга Примак-Березовська також підкреслила свою громадську активність. Вона займається дослідницькою діяльністю та соціологічними дослідженнями, а також активно висвітлює питання судової системи у публічному просторі. За її словами, така діяльність спрямована на підвищення довіри до судової влади та розвиток професійної спільноти.

Кандидатка зазначила, що її мотивує прагнення до змін і командної роботи. «Довіра, наполеглива спільна робота та об’єднання людей-однодумців навколо спільної мети завжди дають результат», — наголосила вона.

Звертаючись до делегатів з’їзду, суддя Ольга Примак-Березовська попросила підтримати її кандидатуру до Ради суддів України, підкресливши, що робота в цьому органі є колегіальною та вимагає високого рівня відповідальності. Вона також зазначила, що готова поєднувати цю діяльність із виконанням суддівських обов’язків.

