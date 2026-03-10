  1. У світі

Суд США визнав законною заборону фотографувати бюлетені на виборчих дільницях

18:26, 10 березня 2026
Федеральний суд відхилив позов жінки, яка опублікувала селфі з бюлетенем.
Суд США визнав законною заборону фотографувати бюлетені на виборчих дільницях
Фото: Shutter by Nitish LLC
Федеральний суд у США підтвердив законність заборони фотографувати заповнені виборчі бюлетені у штаті Північна Кароліна. Суд вирішив, що таке обмеження є виправданим і допомагає запобігати підкупу виборців. Про це повідомляє Courthouse News.

Через що виникла судова справа

Рішення ухвалила суддя федерального окружного суду Луїз Фланаган. Вона відхилила позов жительки штату Сьюзен Гоґарт, яка стверджувала, що заборона робити фото бюлетеня порушує її право на свободу слова, гарантоване Першою поправкою до Конституції США.

Гоґарт подала позов після того, як опублікувала в соцмережі X селфі з виборчої дільниці під час праймеріз Лібертаріанської партії. На фото вона тримала свій бюлетень. Після публікації виборча комісія штату звернулася до неї з вимогою видалити допис, попередивши, що за порушення закону їй може загрожувати кримінальна відповідальність.

Жінка заявила, що зробила фото, щоб заохотити людей брати участь у виборах і показати, що підтримує кандидатів від третіх партій.

Що вирішив суд

У своєму рішенні суддя зазначила, що виборчі дільниці не є звичайним публічним простором, тому держава має право встановлювати там певні обмеження. За її словами, заборона на фото бюлетенів не пов’язана з політичними поглядами виборців, а спрямована на запобігання підкупу або тиску під час голосування.

Суддя пояснила, що фотографії бюлетенів можуть використовуватися як доказ того, як проголосувала людина. Це, у свою чергу, може сприяти схемам підкупу або примусу до голосування.

Реакція сторін

Адвокат жінки Джефф Земан заявив, що вона розглядає можливість оскаржити рішення. Він вважає, що виборці не повинні боятися покарання за те, що показують, за кого вони проголосували.

Водночас у виборчій комісії штату наголошують, що така заборона є важливою для чесності виборів. За словами представника комісії Патріка Геннона, фотографії бюлетенів можуть використовуватися як доказ для отримання грошей у схемах підкупу виборців.

Які правила діють у штаті

Північна Кароліна є одним із кількох штатів США, де заборонено фотографувати заповнені бюлетені або виборців у приміщенні для голосування без дозволу виборчих посадовців. Це правило поширюється і на голосування поштою — навіть удома виборець не має права фотографувати свій заповнений бюлетень.

суд шахрай вибори виборча кампанія

