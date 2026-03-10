У Києві військовий продав два автомати Калашникова: ДБР оголосило підозру

Правоохоронці викрили військовослужбовця Нацгвардії, який незаконно привіз зі сходу України два автомати Калашникова.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки викрили у Києві військовослужбовця, який незаконно придбав, зберігав та продав бойову зброю. Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, військовий одного з підрозділів Національної гвардії України на сході країни придбав два автомати Калашникова калібру 5,45 мм — АК-74 та АК-74М. Після цього він перевіз зброю до Києва та зберігав її за місцем проживання без відповідного дозволу.

Згодом чоловік вирішив продати автомати. Для цього він домовився про зустріч зі знайомим цивільним і передав йому дві одиниці зброї за 55 тисяч гривень.

Наразі військовому повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Правоохоронці продовжують встановлювати походження вилучених автоматів, а також перевіряють можливу причетність підозрюваного до інших фактів незаконного обігу зброї.

